Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns la Spitalul Județean săptămâna trecută după ce au fost snopiți în bătaie de vecini. Motivul, muzica dată la maximum.

- Publicitate -

Polițiștii au fost sesizați duminică, în jurul orei 22.00, de către victime. Acestea au reclamat că, mai multe persoane au pătruns în curtea lor și au început să-i lovească fără milă.

Agresorii, au declarat surse apropiate anchetei, au fost supărați de muzica ascultată la volan ridicat, ore în șir.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Cocorăștii Colț au fost sesizați la data de 7 septembrie a.c., în jurul orelor 22.00, de către un bărbat, cu privire la faptul că mai multe persoane ar fi pătruns fără drept în curtea imobilului unde locuiește și ar fi agresat mai multe persoane.

Social Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor cu opere de artă urbană, ci și pe șine!Tramvaiul iubirii circulă în Ploiești Tramvaiul roz, cu...

- Publicitate -

În urma sesizării primite, a fost constituită o echipă operativă care s-a deplasat de îndată la fața locului, ocazie cu care s-a constatat că, în aceeași dată, în timp ce mai multe persoane se aflau în curtea unui imobil, un grup de persoane ar fi pătruns fără drept în incinta respectivă și ar fi exercitat acte de violență fizică asupra acestora.

În urma agresiunii, două dintre persoanele vătămate, cu vârste de 36 și 40 de ani au necesitat îngrijiri de specialitate, fiind transportate la o unitate medicală.

În cadrul activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptei, acestea fiind patru bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 49 de ani, toți domiciliați în comuna Mănești.

- Publicitate -

Cei în cauză au fost depistați și conduși la sediul unității de poliție, în vederea audierii și continuării cercetărilor.

În urma probatoriului administrat, față de cei 4 bărbați a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Ulterior, la data de 11 septembrie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente a admis propunerea formulată de procurorul de caz, dispunând luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de trei dintre inculpați, cu vârste cuprinse între 28 și 49 de ani.

Eveniment Ploi astăzi în Prahova. Județul este sub cod galben Meteorologii au emis vineri dimineață o atenționare de tip cod galben de averse torențiale valabilă în județul Prahova, în intervalul 10.00-22.00. Potrivit ANM sunt așteptate...

- Publicitate -

Tânărul de 25 de ani urmează să fie prezentat în cursul zilei de astăzi unității de parchet competente, pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale ce se impun, sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu și lovire sau alte violențe.