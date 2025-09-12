- Publicitate -
Firma la care lucrează muncitorul a fost amendată

Tupeu: Moloz aruncat cu roaba de pe un bloc din Ploiești

Imagini halucinante surprinse în zona Intrarea Polux din Ploiești. Angajatul unei firme private, care executa lucrări de reabilitare la un bloc, a fost surprins în timp ce aruncă, pur și simplu, dintr-o roabă, chiar de pe acoperișul blocului, resturi de materiale de construcții. (VIDEO la finalul textului)

Firma la care lucrează individul în cauză a fost sancționată cu 2500 de lei, cu obligația de a readuce spațiul afectat, din fața blocului, la starea inițială.

„De necrezut, dar adevărat: deșeuri aruncate de pe acoperișul blocului

Astăzi, (n.red. 11 septembrie), în Ploiești, zona Intrarea Polux, un muncitor al unei firme private care reabilita acoperișul a fost surprins aruncând direct de pe clădire materiale de construcții.

Viața Prahovei

Cod galben de inundații în Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare de cod galben de inundații. Avertizarea este valabilă și în...
Imaginile apărute în spațiul public au ajuns imediat la Poliția Locală, care a intervenit pe teren.

În loc să fie colectate corect, deșeurile au fost aruncate pur și simplu de pe acoperiș, în spațiul verde al blocului.

Orașul nu e groapă de gunoi! Astfel de gesturi pun în pericol oamenii, degradează spațiul public și arată lipsă totală de respect pentru comunitate.

Firma a primit o amendă de 2.500 lei, iar ca măsură complementară au obligația să readucă spațiul la starea inițială”, a transmis Primăria Ploiești.

În egală măsură, reprezentanții Serviciului de Gospodărire Urbană au transmis că „muncitorul a inventat conceptul de… ,,gunoaie zburătoare”, va suporta consecințele gestului său.

„Comunicatul Primăriei Ploiești trage un semnal de alarmă vis a vis de felul în care unii dintre noi înțeleg libertatea și felul în care alegem să îi respectăm pei cei de lăngă noi…

Eveniment

Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns la Spitalul Județean săptămâna trecută după ce au fost snopiți în bătaie de vecini. Motivul,...
SGU Ploiești reiterează apelul de a păstra atât cât este posibil ceea ce se întreține cu muncă și dedicare, pentru un Ploiești cât mai curat, de care să ne bucurăm împreună”.

 

