Se închide circulația pe DJ 102, zona Băicoi – Plopeni

Inspectoratul Județean de Poliției Prahova anunță restricții de circulație pe DJ 102 (Băicoi – Plopeni) în perioada 12–14 septembrie 2025. Acestea sunt cauzate de lucrările efectuate la rețeaua de gaze naturale.

„Inspectoratul de Poliție Județean Prahova – Serviciul Rutier informează că, în perioada 12 septembrie 2025, ora 12:00 – 14 septembrie 2025, ora 23:00, circulația rutieră pe DJ 102 – zona Canton, pe raza localităților Băicoi și Plopeni, va fi închisă temporar, pentru realizarea lucrării:

”Conectare – Rețea inteligentă de distribuție gaze naturale din județul Prahova, comunele Cocorăștii Mislii, Vălcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic, la Sistemul Național de Transport Gaze (SNT)”.

Pe durata restricțiilor, traficul rutier se va desfășura pe ruta ocolitoare: DJ 102 – str. Decebal și Republicii (oraș Plopeni).

RECOMANDĂRILE NOASTRE PENTRU PARTICIPANȚII LA TRAFIC

Recomandăm conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Recomandăm planificarea din timp a deplasărilor și utilizarea rutelor alternative, pentru a evita eventualele întârzieri.

Recomandăm prudență sporită la volan, evitarea manevrelor riscante și adaptarea vitezei la condițiile de trafic.

Recomandăm atenție deosebită pietonilor și bicicliștilor, care se pot afla în apropierea zonelor de lucru.

Polițiștii rutieri vor fi prezenți în teren pentru a asigura fluența traficului și pentru a preveni producerea de evenimente rutiere.

Contăm pe înțelegerea și cooperarea tuturor participanților la trafic”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.