Ce poți face în al doilea weekend din septembrie în Prahova

Al doilea weekend din septembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme fumoasă, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Ploieștiul găzduiește o nouă ediție a celui mai mare festival de artă urbană din România și Europa de Sud -Est – Artown NOW.

Artown NOW la Uzuc Ploiești, în perioada 12 septembrie – 12 octombrie

Artown NOW este proiectul care transformă prin artă orașul, comunitatea și prezentul, revine anul acesta în perioada 12 septembrie – 12 octombrie.

În cele trei ediții anterioare, Artown a adus la Ploiești peste 230 de artiști din 30+ țări de pe 5 continente și a transformat orașul prin:

8.000 mp pictați în peste 70 de murale

150+ intervenții de mici dimensiuni

3 sculpturi și 2 micro-spații remodelate

peste 150 de evenimente dedicate comunității

La ediția de anul acesta vor fi realizate murale, intervenții urbane, sculpturi, instalații, vom organiza expoziții, seri de poezie, tururi ghidate, concerte, piese de teatru, ateliere și numeroase întâlniri, care ne vor conecta la ceea ce face ca Ploieștiul să fie orașul artei – Artown.

„Vom fi acolo unde se întâmplă lucrurile: la fabrica UZUC, care este miezul artistic și spațiul creativ principal al Anualei, pe stradă, în cafenele, în parcuri remodelate, în clădiri care până ieri păreau închise. Vom fi prezenți în ritm și gesturi collective”, transmit organizatorii.

Alma de Tango, recital de tango Argentinian lșa Teatrul Toma Caragiu, vineri, 12 septembrie, de la ora 19.00

Marthin Marcos, solist si compozitor din Buenos Aires, revine pe scenele din Romania pentru a dărui publicului o parte din inima lui – tangoul.

Tangoul în anii 1920 a cunoscut o etapă de aur. În acest deceniu, genul a atins popularitatea maximă atât în Argentina, cât și în Europa. Tangoul este un gen care evocă pasiune și drama.

Atât în versurile sale, cât și în muzica sa, tangoul înfățișează cele mai profunde sentimente ale ființei umane. Temele recurente includ suferința inimii, pierderea, nostalgia, trădarea și speranța.

Alături de Marthin Marcos, pe scenă vor urca doi instrumentiști care au avut spectacole in Spania, Germania, Austria, Italia, Republica Moldova.

„O idee genială” la Teatrul Toma Caragiu, sâmbătă, 13 septembrie, de la 18.30

Arnaud și Marion formează un cuplu care își dorește să se mute într-un nou apartament și apelează la Cedric, un agent imobiliar șarmant, pentru a-i ajuta, însă bărbatul bănuiește că partenera sa este îndragostită de acesta. Printr-o coincidență fericită, Arnaud îl observă în metrou pe Thomas, care este sosia agentului, și îl convinge să joace rolul lui Cedric, pentru a-i discredita acestuia imaginea în fața lui Marion.

Planul pare perfect, doar că lucrurile nu sunt atât de simple, iar o serie de evenimente neprevăzute complică teribil situația: Cedic și Thomas se întâlnesc din greșeala în casa lui Arnaud, unde, între timp, își face apariția și Jules, fratele geamăn al lui Thomas. Cine ar putea face față unei asemenea încurcături?

Ali Baba si cei 40 de hoți la Teatrul Toma Caragiu, duminică, 14 septembrie, de la ora 11.00

„Ali Baba și cei 40 de hoti”: o poveste veche de când lumea, care ne arată, în viziunea scenică a Oanei Leahu și scenografia Eugeniei Tarasescu Jianu, cum lucrează soarta în mod misterios pentru a învinge lăcomia și răutatea lumii.

Avarul, la Teatrul Toma Caragiu, duminică, 14 septembrie, de la 18.30

Adaptare a piesei lui Moliere, comedia „Avarul” aduce în fața spectatorilor, într-o manieră inedită, o galerie de personaje cu trăsături și năravuri de când lumea, în contexte și situații actuale, ce garantează buna dispoziție, dar și râsul amar în fața unor tipare contemporane.

Serbările Toamnei, pe Bulevardul Carol I din Câmpina

Pe lângă spectacolele de pe scenă, participanții vor avea ocazia să se bucure de un târg dedicat tradițiilor și meșteșugurilor românești.

Programul festivalului:

Sâmbătă, 13 septembrie:

Ora 12:00: Premierea elevilor și sportivilor câmpineni cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale;

Ora 13:30: Recitaluri: Corul „Lira”, Sofia Firiceanu, copiii de la Euterpe Arts Academy;

Ora 17:00: Trupa Tempestas;

Ora 19:15 – 19:30: Dansuri tradiționale oferite de Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” al Casei Municipale de Cultură „Geo Bogza”;

De la 19:45: Concerte cu Ionică Moroșanu, JUNO și Lidia Buble & Band.

Duminică, 14 septembrie:

Între orele 12:00-14:00: Recitaluri ale tinerelor talente locale: Clubul Copiilor Câmpina, Teodora Ștefănescu, Elif Toprak, Teodora Drăgan;

Ora 14:00 – 16:30: Euterpe Arts Academy, Maya Burloiu, Trupa Chondriax;

Ora 18:30: Recital Florica Jinga, urmată de Ansamblul Folcloric „Calabreaza”;

Seara, de la ora 19:45: Recitaluri Constantin Enceanu, Amna și Horia Brenciu & HB Orchestra.

„Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor”, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

În fiecare an, în luna septembrie, mii de monumente şi situri îşi deschid porţile, cetăţenii fiind invitaţi să participe la evenimente prin care să descopere patrimoniul cultural din întreaga Europă și să participe la protejarea patrimoniului european pentru generația actuală și cea viitoare, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale vă invită, în perioada 11 – 20 septembrie , să participaţi la evenimentele organizate cu prilejul celei de-a XXXIII-a ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu tema: „Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor”:

Expoziția „Principii și principesele României” rămâne deschisă, la Sinaia, până pe 5 octombrie

Expoziția, găzduită de Muzeul Peleș, se poate vizita, în regim de gratuitate, de miercuri până duminică, între orele 10:00 – 16:00 (ultima intrare).

Demersul cultural este dedicat unicei fiice a cuplului Carol I-Elisabeta, principesa Maria a României (1870-1874) și urmașilor cuplului Ferdinand I-Maria, principesele Elisabeta (1894-1956), Maria (1900-1961) și Ileana (1909-1991) și principii Nicolae (1903-1978) și Mircea (1913-1916).

Principelui Carol (1893-1954), devenit regele Carol al II-lea al României în perioada 1930-1940, i-au fost dedicate mai multe expoziții temporare organizate la sediul Muzeului Național Peleș, itinerate apoi și la muzeele din țară, în anii 2010, 2020, 2023. Principelui Mihai (1921-2017), devenit regele Mihai I al României între anii 1927-1930 și 1940-1947, i-au fost dedicate expoziții temporare în anii 2021 și 2023.

Panourile cu reproducerile fotografice etalate în cadrul expoziției ilustrează aspecte din viața privată și viața publică a principilor și principeselor României, pe parcusrsul copilăriei, adolescenței și maturității, pornind de la instantanee din viața cotidiană, până la fotografii oficiale pentru imortalizarea unor momente importante din istoria României.