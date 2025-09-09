Accident provocat de un bărbat de 74 de ani, beat la volan

Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din Provița de Jos, este cercetat penal după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a provocat un accident rutier.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Valea Doftanei au fost sesizați ieri cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, pe Drumul Județean 100E, în comuna Provița de Jos.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au constatat că un conducător auto de 74 de ani din comuna Provița de Jos ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 100E și ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Eveniment O nouă amânare pentru Centura Comarnic. Care e noul termen Finalizarea lucrărilor la Centura Comarnic, a fost din nou amânată. Recepția acesteia ar fi trebuit să aibă loc la finalul anului 2025. Noul termen,...

- Publicitate -

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.