Furturi din mall-ul AFI. Descinderi în Ploiești

Polițiștii au descins în această dimineață la mai multe adrese din Ploiești pentru documentarea mai multor furturi care au avut loc în această vară din mall-ul AFI Ploiești.

Potrivit IPJ Prahova, șase mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada iunie-august a.c., persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi pătruns prin efracție în mai multe societăți comerciale din municipiul Ploiești de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 15.000 de lei.

În urma activităților desfășurate, două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun”, au transmis polițiștii.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că suspecții furau cu precădere produse de îngrijire personală, igienă și cosmetice din farmaciile și magazinele de profil din centrul comercial.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor implicate.