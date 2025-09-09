O femeie a dispărut din Boldești-Scăeni. Ați văzut-o?

O femeie a dispărut în seara zilei de duminică, 7 septembrie 2025, de la domiciliul său, din Boldești Scăeni. Poliția solicită ajutor pentru găsirea acesteia.

- Publicitate -

„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Boldești-Scăeni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că soția acestuia, Sava Mădălina-Mihaela, în vârstă de 21 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 160 cm înălțime, 56 kg, păr negru, lung, ochi albaștri, ten deschis, față ovală.

Nu se cunosc detalii cu privire la articolele de vestimentație pe care femeia le purta în momentul plecării.

Social La Câmpina începe demolarea garajelor ridicate pe domeniul public Nu mai puțin de 18 garaje private, ridicate pe domeniul public al Câmpinei, urmează să fie demolate. Decizia a stârnit rumoare printre locuitorii direct...

- Publicitate -

Persoanele care pot oferi informații cu privire la tânăra în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.