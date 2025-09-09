 

Imagini cu incendiul la Băicoi. Aseară a luat foc un depozit

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Un  incendiu a izbucnit seara trecută în orașul Băicoi, pe strada Paltinului. A luat foc un depozit de materiale combustibile, mai exact, mase plastice. Pompierii prahoveni au intervenit pentru eliminarea acestuia.

Vezi detalii aici

Reprezentanții ISU Prahova au transmis că la fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de la Garda de Intervenție Băicoi, Punctul de Lucru Plopeni și Detașamentul Câmpina, cu un total de 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

Echipajele sosite la locul menționat au constatat ca este vorba despre un incendiu care se întinde pe aproximativ 300 mp, reușind să il localizeze în cel mai scurt timp.

Social

La Câmpina începe demolarea garajelor ridicate pe domeniul public

Nu mai puțin de 18 garaje private, ridicate pe domeniul public al Câmpinei, urmează să fie demolate. Decizia a stârnit rumoare printre locuitorii direct...
Nu au fost raportate victime.

incendiu baicoi

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
