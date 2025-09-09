Imagini cu incendiul la Băicoi. Aseară a luat foc un depozit

Un incendiu a izbucnit seara trecută în orașul Băicoi, pe strada Paltinului. A luat foc un depozit de materiale combustibile, mai exact, mase plastice. Pompierii prahoveni au intervenit pentru eliminarea acestuia.

Reprezentanții ISU Prahova au transmis că la fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de la Garda de Intervenție Băicoi, Punctul de Lucru Plopeni și Detașamentul Câmpina, cu un total de 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

Echipajele sosite la locul menționat au constatat ca este vorba despre un incendiu care se întinde pe aproximativ 300 mp, reușind să il localizeze în cel mai scurt timp.

Nu au fost raportate victime.