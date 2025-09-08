Incendiu la Băicoi. Arde un depozit de mase plastice

Un incendiu a izbucnit în această seară în orașul Băicoi, pe strada Paltinului. Potrivit primelor informații a luat foc un depozit de mase plastice. În momentul d efață incendiul este localizat și se acționează pentru lichidarea lui. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

„Intervenție a pompierilor militari prahoveni pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la un depozit de materiale combustibile (mase plastice) în orașul Băicoi, pe strada Paltinului.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de la Garda de Intervenție Băicoi, Punctul de Lucru Plopeni și Detașamentul Câmpina, cu un total de 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

Echipajele sosite la locul menționat au constatat ca este vorba despre un incendiu care se întinde pe aproximativ 300 mp, reușind să il localizeze în cel mai scurt timp. In acest moment, se lucrează pentru lichidarea incendiului.

Nu sunt raportate victime, însă intervenția pompierilor este în desfășurare”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Update, ora 22:10: Incendiul a fost lichidat. Nu sunt înregistrate victime