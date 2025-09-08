 

Accident cu o victimă pe Șoseaua Vestului din Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Un accident rutier în urma căruia a rezultat o victimă a avut loc pe Șoseaua Vestului din Ploiești, luni în jurul prânzului.

Potrivit martorilor la eveniment, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Șoseaua Vestului și Cosminele.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că o femeie de 48 de ani ar fi condus un autovehicul pe Șoseaua Vestului din municipiu, iar în proximitatea intersecției cu strada Cosminele ar fi intrat în coliziune cu un alt autovehicul, condus de un bărbat de 32 de ani.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 32 de ani, care a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducătorul auto nu a putut fi testat la fața locului întrucât i se acordau îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

