Școli amendate de ISU Prahova. Ce nereguli au descoperit pompierii

Pompierii prahoveni au amendat șapte unități de învățământ din Prahova pentru mai multe nereguli descoperite în urma controalelor.

Astfell potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a realizat 42 de controale de prevenţie, fiind constatate 146 de nereguli (24 dintre acestea au fost remediate în timpul inspecției), sancţionate cu 139 de avertismente şi 7 amenzi contravenţionale în cuantum de 34.500 de lei.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost: punerea în funcţiune a construcţiilor şi continuarea funcţionării fără autorizaţie de securitate la incendiu, reducerea gabaritelor căilor de evacuare prin depozitarea diferitelor materiale, neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu, nemarcarea căilor de evacuare pentru persoane în caz de incendiu cu indicatoare standardizate, neasiguararea necesarului mimim de stingătoare portabile cu pulbere, neverificarea instalației electrice, nefuncționarea corpurilor de iluminat aferente instalației de iluminat de securitate pentru evacuare, nefuncționarea la parametrii proiectați a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu etc.

ISU Prahova nu a precizat instituțiile de învățământ sancționate.

De asemenea, ISU Prahova a transmis situația cladirilor de învățământ, astfel:

• pentru 191 de clădiri de învăţământ a fost emisă autorizaţia de funcţionare la incendiu;

• 38 de clădiri de învăţământ sunt neautorizate (privind îndeplinirea cerinţei fundamentale “securitate la incendiu”), din care 19 au obţinut avizul de securitate la incendiu;

• 643 de clădiri de învăţământ nu necesită solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu (sunt clădiri existente la care nu s-au realizat modificări).

