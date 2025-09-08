Cinema City a introdus taxa pe scaun, ca la avioanele low cost

Lanțul de cinematografe Cinema City, prezent și în Ploiești, la cele două mall-uri Shopping City și AFI, a introdus prețuri diferite la bilete, în funcție de locul ocupat în sală.

Astfel, locurile de pe ultimele rânduri de scaune, care oferă o experiență de vizionare mai bună sunt încadrate în categoria A. Acestea costă cu 2 lei mai mult decât biletul standard.

În schimb, locurile situate mai aproape de ecranul de proiecție, de categoria C, costă cu 5 lei mai puțin.

Prețurile biletelor de film variază în funcție de zile și ore, fiind mai scumpe în weekend și după ora 17:00.

Acestea pornesc de la 29 de lei (2D), respectiv 39 de lei (3D) și ajung până la 47 d elei pentru avanpremiere.

Cel mai ieftin tarif este practic în fiecare zi de marți, când un bilet cost 19,9 lei (2D), respectiv 21,9 lei (3D).

Cinema City avea la finele lui 2024 28 de cinematografe cu 255 de ecrane și a înregistrat un număr de 6,98 milioane de spectatori, mai arată datele CNC consultate de Economica.net.