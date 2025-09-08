 

Cinema City a introdus taxa pe scaun, ca la avioanele low cost

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Lanțul de cinematografe Cinema City, prezent și în Ploiești, la cele două mall-uri Shopping City și AFI, a introdus prețuri diferite la bilete, în funcție de locul ocupat în sală.

Astfel, locurile de pe ultimele rânduri de scaune, care oferă o experiență de vizionare mai bună sunt încadrate în categoria A. Acestea costă cu 2 lei mai mult decât biletul standard.

În schimb, locurile situate mai aproape de ecranul de proiecție, de categoria C, costă cu 5 lei mai puțin.

Prețurile biletelor de film variază în funcție de zile și ore, fiind mai scumpe în weekend și după ora 17:00.

Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

Decât un primar obosit sau un politician în căutare de popularitate, mai bine o ora de dirigenție cu un invitat din domeniul sportului, antreprenoriatului...
Acestea pornesc de la 29 de lei (2D), respectiv 39 de lei  (3D) și ajung până la 47 d elei pentru avanpremiere.

Cel mai ieftin tarif este practic în fiecare zi de marți, când un bilet cost 19,9 lei (2D), respectiv 21,9 lei (3D).

Cinema City avea la finele lui 2024 28 de cinematografe cu 255 de ecrane și a înregistrat un număr de 6,98 milioane de spectatori, mai arată datele CNC consultate de Economica.net.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
