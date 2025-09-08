Accident pe DJ 100B, la Balta Doamnei. Un autoturism a intrat în copac

Accidentul rutier a avut loc, luni dimineață, pe DJ 100B, în afara localității Balta Doamnei. Un autoturism a intrat într-un copac. Conducătoarea mașinii a fost transportată la spital.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, luni dimineață, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 100B, în afara localității Balta Doamnei.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări efectuate, potrivit IPJ Prahova, au constatat faptul că o femeie de 48 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 100B, din direcția localității Lacul Turcului către Autostrada A3, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Conducătoarea mașinii a părăsit partea carosabilă și a intrat cu autoturismul într-un copac.

„În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, care a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a anunțat IPJ Prahova.

UPDATE: Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că femeia care se afla la volan ar fi încercat să evite un câine ajuns pe carosabil, moment în care a pierdut controlul direcției și a intrat în copacul de la marginea drumului.