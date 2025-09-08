 

Foto cu caracter ilustrativ

Accident pe DJ 100B, la Balta Doamnei. Un autoturism a intrat în copac

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Accidentul rutier a avut loc, luni dimineață, pe DJ 100B, în afara localității Balta Doamnei. Un autoturism a intrat într-un copac. Conducătoarea mașinii a fost transportată la spital.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, luni dimineață, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 100B, în afara localității Balta Doamnei.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări efectuate, potrivit IPJ Prahova, au constatat faptul că o femeie de 48 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 100B, din direcția localității Lacul Turcului către Autostrada A3, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Conducătoarea mașinii a părăsit partea carosabilă și a intrat cu autoturismul într-un copac.

Viața Prahovei

Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La Ploiești, temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, cu mult mai ridicată pentru...
„În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, care a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, a anunțat IPJ Prahova.

UPDATE: Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că femeia care se afla la volan ar fi încercat să evite un câine ajuns pe carosabil, moment în care a pierdut controlul direcției și a intrat în copacul de la marginea drumului.

"Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun"  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun" dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările "special amenajate" pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea "avizele". Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Accident cu o victimă pe Șoseaua Vestului din Ploiești

0
Un accident rutier în urma căruia a rezultat o...
Eveniment

Școli amendate de ISU Prahova. Ce nereguli au descoperit pompierii

0
Pompierii prahoveni au amendat șapte unități de învățământ din...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Educație

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

1
Prima zi de școală a început diferit pentru elevii...
Eveniment

Cinema City a introdus taxa pe scaun, ca la avioanele low cost

1
Lanțul de cinematografe Cinema City, prezent și în Ploiești,...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
