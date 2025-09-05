Protest la liceul din Filipeștii de Pădure

Protestul care a avut loc la Colegiul Național Regina Maria din Ploiești s-a repetat, ieri, la Liceul Teoretic din Filipeștii de Pădure. Motivul este același: programul elevilor.

Zeci de elevi și părinți au protestat în fața Liceului Teoretic din Filipeștii de Pădure împotrivia deciziei Consiliului de Administrație ca elevii din clasele a IV-a să învețe după-amiaza.

Aceștia au semnat și un memoriu, care a fost transmis Inspectoratului Școlar Prahova, potrivit actualitateaprahoveana.ro.

Ca și în cazul Colegiul Național Regina Maria din Ploiești, aceștia invocă legislația actuală potrivit căreia elevii din clasele primare trebuie să învețe exclusiv dimineața.

”De această decizie sunt afectați elevii din patru clase, care vor învăța după-amiază. În schimb, sunt favorizați elevii a două clase de a șaptea, care vor învăța dimineață. Nici măcar nu știm la ce oră se venim luni cu copiii noștri” ne-a transmis un părinte.