Cine cântă la Republik Fest vineri, 5 septembrie

Ediția a doua de la Republik Fest debutează astăzi cu un spectacol grandios: Queen Simfonic. Festivalul, organizat de filarmonica din Ploiești, își va deschide astăzi porțile la ora 16:00. Biletele sunt disponibile pe republikfest.ro

Între 5 și 7 septembrie 2025, Parcul Memorial „Constantin Stere” devine din nou punctul de întâlnire al miilor de iubitori de muzică și cultură. Republik Fest, organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești care se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii, revine cu o a doua ediție mai amplă, mai diversă și mai spectaculoasă.

Primul festival fusion-simfonic din România aduce împreună orchestre, coruri și artiști consacrați ai scenei internaționale și locale, într-o fuziune de genuri ce traversează rock, hip-hop, folclor, jazz, muzică electronică și simfonică.

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu.

Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

Programul primei zile de festival:

Harta festivalului:

Traseu special TCE

Programul complet al festivalului: