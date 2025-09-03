- Publicitate -

Incendiu în Bereasca. Ard gunoaie depozitate ilegal

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, pe strada Drumul Serii din cartierul ploieștean Bereasca. VIDEO la finalul textului.

Potrivit martorilor, persoane necunoscute au incendiat deșeurile depozitate ilegal pe un teren.

Deocamdată nu sunt raportate victime.

Astfel de incidente se întâmplă frecvent în zonă, deși primăria a montat camere video de supraveghere.

Când trecem la ora de iarnă 2025

România va trece și în acest an la ora de iarnă. Măsura se aplică în toate țările membre ale Uniunii Europene. Trecerea la ora de...
Tot astăzi a izbucnit un  incendiu de vegetație pe centura de Est a Ploieștiului. Detalii aici: Incendiu de vegetație uscată pe Centura de Est. Trafic îngreunat

VIDEO

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Exclusiv

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

0
Au mai rămas câteva zile până la începerea noului...
Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

2
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Știri noi

Eveniment

În patru luni, elevii de la Bassarabescu vor avea școală modulară

0
În aproximativ 4 luni va fi gata construcția containerelor...
Auto-moto

Trafic blocat pe centura de Est a Ploieștiului din cauza incendiului din Bereasca

0
Un incendiu violent de vegetație a izbucnit, în această...
Social

Femeia bătută și lovită intenționat cu mașina la Baba Ana a murit

0
Femeia bătută de un bărbat, care ulterior ar fi...
Eveniment

Incendiu de vegetație uscată în Ploiești. Trafic blocat

0
Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea...
Administrație

Ce se întâmplă cu achiziția de tramvaie și liziera de lângă UPG

2
Cele două proiecte majore, achiziția a 20 de tramvaie...
Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

5
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

18
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
