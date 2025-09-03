Incendiu în Bereasca. Ard gunoaie depozitate ilegal

Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, pe strada Drumul Serii din cartierul ploieștean Bereasca. VIDEO la finalul textului.

Potrivit martorilor, persoane necunoscute au incendiat deșeurile depozitate ilegal pe un teren.

Deocamdată nu sunt raportate victime.

Astfel de incidente se întâmplă frecvent în zonă, deși primăria a montat camere video de supraveghere.

Tot astăzi a izbucnit un incendiu de vegetație pe centura de Est a Ploieștiului. Detalii aici: Incendiu de vegetație uscată pe Centura de Est. Trafic îngreunat

