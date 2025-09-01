Protest al părinților, marți, în fața unui liceu din Ploiești

Zeci de părinți vor protesta marți, 2 septembrie în fața C.N. Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești. Aceștia sunt revoltați de faptul că, din 8 septembrie, Consiliul de Administrație al școlii a decis ca elevii din clasele a XII-a să învețe după amiaza, în intervalul orar 11.30 – 18.30. Măsura, spun aceștia, ar urma să perturbe pregătirea tinerilor pentru examenul de bacalaureat.

Părinții au semnat o petiție în acest sens, cerând reanalizarea deciziei și rrevenirea la programul obișnuit. „Programul acesta îi va afecta din punct de vedere al pregătirii pentru bac. Practic, nu vor mai avea timp să învețe, să meargă și la pregătiri suplimentare.

Mai mult, elevii navetiști cum se vor descurca, mai ales iarna? Considerăm că e o discriminare față de elevii de-a XII-a de la alte licee, care învață după program normal de studiu”, a precizat un părinte.

Părinții au anunțat că marți, de la ora 10.00, vor organiza un protest în fața școlii, imediat după ce se întrunește Consiliul Profesoral. „Vrem să punem presiune pe conducere să ne asculte și să revină asupra deciziei. E un an foarte greu pentru acești copii, iar un astfel de program i-ar da peste cap”, a mai menționat tatăl unei eleve.

Lucia Ionescu, directorul CNRM, a precizat că decizia a fost luată din cauza lipsei spațiilor de curs. „A fost o decizie luată în CA ca toate cele cinci clase a XII-a să învețe după amiaza. Asta pentru că nu avem săli de curs suficiente, astfel încât toți elevii să vină la cursuri dimineața. Voi pune mâine în dezbatere petiția părinților. Nu promit nimic, însă”, a transmis aceasta.