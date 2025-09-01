Razie a polițiștilor pe DN1 pentru combaterea vitezei

Polițiștii prahoveni desfășoară o acțiune rutieră de amploare, pe DN1, pentru combaterea vitezei excesive. Razia are ca scop principal disciplinarea șoferilor care circulă cu viteză neregulamentară.
Acțiunea are, totodată, și rolul de a preveni producerea accidentelor rutiere.
În Prahova, principala cauză a accidentelor rutiere este viteza, atât cea neadaptată condițiilor de drum, cât și cea excesivă.
De la începutul anului și până în prezent, în județul au avut loc 11 accidente rutiere, soldate cu 8 persoane decedate, 5 persoane rănite grav și 12 persoane rănite ușor, ce au avut drept cauză de producere – viteza.
Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, polițiștii recomandă conducătorilor auto:
- să respecte limitele legale de viteză aferente fiecărui sector de drum;
- să adapteze viteza în funcție de condițiile meteo și de trafic;
- să manifeste un comportament preventiv și responsabil în trafic.