Șofer de microbuz, prins beat la volan pe o șosea din Prahova

Un șofer de microbuz, care circula pe Drumul Județean 100L, în afara localității Măgurele, a fost prins de polițiștii prahoveni conducând sub influența băuturilor alcoolice. Din fericire, la bordul vehiculului nu se afla niciun pasager.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălțești au oprit la data de 29 august, orele 21.20, un microbuz care circula pe Drumul Județean 100L, în afara localității Măgurele.

Conducătorul vehiculului destinat transportului de persoane a fost identificat ca fiind un bărbat de 47 de ani din comuna Bălțești.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.