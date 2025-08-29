- Publicitate -

Tânără din Posești, hărțuită de un bărbat, acuzații la adresa polițiștilor

O tânără de 27 de ani, din comuna Posești, a lansat acuzații la adresa polițiștilor care au gestionat un apel la 112 pentru hărțuire.

Victima a postat pe tik-tok un mesaj în atenția ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în care povestește cum este hărțuită de un fost coleg de muncă, un bărbat de 53 de ani.

@pavalache Am ales să mă adresez și să îmi prezint experiența mea cu Poliția Română direct șefului MAI, care are în subordine această instituție. Acest clip relatează întâmplări reale și are ca scop informarea și educarea publicului. Clipul a fost filmat în data de 13.08.2025. Lucruri pe care nu am reușit să le menționez sau să le exprim clar în clip: • În declarațiile pe care le-am dat poliției am specificat faptul că am fost forțată de acest individ să intru într-o mașină, împotriva voinței mele (informație peste care au trecut razant). Le mulțumesc din suflet oamenilor care mi-au sărit în ajutor în acea zi! • Am prezentat poliției și dovezile prin care acest bărbat a încercat să îmi spargă conturile de socializare (o altă infracțiune). Din nou această informație a fost trecută cu vederea. • De asemenea, Poliția Română deține toate mesajele în care acest bărbat recunoaște că este obsedat și că nu se va opri din a mă urmări. • În această perioadă, am mers la două secții de poliție pentru a cere ajutor: Secția 13 de Poliție din București și secția de poliție aferentă comunei în care locuiesc. • Despre secția de poliție din comuna mea pot spune un singur lucru: incompetență! • La Secția 13 am reușit, în cele din urmă, să găsesc două persoane care chiar m-au ajutat. Totuși, acest lucru s-a întâmplat doar după ce am dus o muncă de convingere cu alți colegi de-ai lor. Nu consider că trebuie să le adresez mulțumiri, pentru că, în fond, și-au făcut doar datoria. Îmi cer scuze pentru greșeli de exprimare și pentru numeroasele cut-uri din clip. Din cauza emoțiilor negative, nu am reușit să vorbesc cursiv. P.S.: Bărbatul care mă hărțuiește este bine mersi și nu a primit nici măcar o amendă. 🙂 #SigurantaFemeilor #PrevenireHartuire #FaraViolenta #StopHartuire ♬ Beep (2 seconds) – Official Sound Studio

După apariția în spațiul public a mesajului, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au transmis următorul punct de vedere:

La data de 23 august a.c., în jurul orei 20:57, polițiștii Secției de Poliție Rurală Drajna au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 de către o tânără de 27 de ani, din comuna Posești, care a reclamat că este urmărită de un fost coleg.

Echipajul de poliție s-a deplasat în zona indicată imediat după soluționarea unei alte intervenții, în localitatea Bătrâni, unde fusese sesizat un conflict între doi vecini. În acel caz, polițiștii au aplanat situația și au aplicat o sancțiune contravențională conform Legii nr. 61/1991.

Ulterior, polițiștii au ajuns la sediul unității de poliție, unde tânăra îi aștepta. Din verificări a rezultat că aceasta primise, în ziua respectivă, o fotografie realizată pe un drum public din localitate, însoțită de mesajul: „[prenumele fetei], te iubesc!”, transmis de un bărbat de 53 de ani, din municipiul București.

Minoră cu handicap mental, agresată sexual într-un parc din Vălenii de Munte

În conformitate cu procedurile legale, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului. Pe baza răspunsurilor oferite de tânără, nu au fost întrunite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Totodată, femeii i-a fost înmânată cererea necesară pentru solicitarea în instanță a unui ordin de protecție. Apelanta a declarat că nu a fost victima vreunei infracțiuni, iar în urma intervenției nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.

Verificările efectuate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au arătat că, în ultimii doi ani, femeia nu a mai formulat alte sesizări și nu a efectuat apeluri de urgență.

Totodată, s-a stabilit că aceasta are reședința și locuiește efectiv în municipiul București. La data de 12 septembrie 2024, Judecătoria Sectorului 3 București a emis pe numele bărbatului de 53 de ani un ordin de protecție, prin care i s-a interzis pentru 60 de zile să se apropie la mai puțin de 200 de metri de tânără și de locuința acesteia.

Pe perioada de valabilitate a ordinului de protecție, polițiștii din cadrul I.P.J. Prahova au desfășurat activități specifice de verificare. Întrucât persoana vătămată nu s-a aflat fizic la domiciliul din comuna Posești, ci a locuit în municipiul București, polițiștii au menținut legătura cu aceasta prin convorbiri telefonice repetate. Totodată, au monitorizat permanent respectarea interdicțiilor impuse de instanță la domiciliul din județul Prahova, pentru a preveni orice incident și a asigura protecția apelantei.

Pe durata monitorizării nu au fost înregistrate evenimente negative.

În urma verificărilor dispuse de conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, s-a constatat că la nivelul Secției 13 Poliție București există încă din luna septembrie 2024 un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de hărțuire, în legătură cu situația tinerei de 27 de ani. În acest context, documentele întocmite de polițiștii prahoveni la data de 23 august 2025 vor fi înaintate Secției 13 Poliție București, pentru a fi avute în vedere la dosarul penal existent.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Prahova a dispus, de asemenea, verificări cu privire la modul de intervenție al polițiștilor, urmând ca, în cazul constatării unor deficiențe, să fie luate măsurile legale corespunzătoare.

Aspectele semnalate rămân în atenția polițiștilor prahoveni, care vor continua să acționeze pentru prevenirea și descurajarea oricăror situații ce ar putea degenera sau produce consecințe grave.

