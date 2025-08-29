- Publicitate -

Minoră cu handicap mental, agresată sexual într-un parc din Vălenii de Munte

O adolescentă de 17 ani, cu handicap mental, a fost victima unei agresiuni sexuale. Fapta a fost comisă de un bărbat de 50 de ani într-un parc și pe un teren viran din Vălenii de Munte. Mai mulți localnici au intervenit pentru salvarea fetei.

Incident grav, joi, 28 august, la Vălenii de Munte. O fată de 17 ani, cu handicap mental, a fost agresată sexual de un bărbat în parcul din oraș. Ulterior, victima a fost luată de agresor și dusă pe un teren viran, unde mai mulți localnici au intervenit și au salvat-o.

Polițiștii chemați la locul faptei l-au imobilizat pe suspect și l-au audiat, bărbatul de 50 de ani fiind reținut apoi pentru 24 de ore.

”Bărbatul ar fi profitat de dizabilitățile tinerei și ar fi agresat-o sexual, inițial într-un parc din orașul Vălenii de Munte. Ulterior a condus-o într-o zonă cu vegetație, unde ar fi continuat faptele.

Suspectul a fost observat de mai mulți locuitori din zonă, care au intervenit pentru a opri acțiunile acestuia. De asemenea, au alertat polițiștii prin apel la numărul unic de urgență 112.

Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat parchetului pentru luarea unei alte măsuri preventive” au transmis reprezentanții IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la zece ani de închisoare.

