Tribunalul Prahova suspendă procesele. Protestul se extinde

Protestele magistraților împotriva ordonanței de guvern privind pensionarea din Justiție se extind. După ce judecătorii Curții de Apel Ploiești au anunțat că nu vor mai intra în sala de proces, Tribunalul Prahova a adoptat aceeași formă de protest.

Astfel, începând de miercuri, 27 august, judecătorii Tribunalului Prahova nu vor mai soluționa decât cauze urgente ale Secției Penale (măsuri preventive), respectiv dosare pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice și drepturile minorilor.

Documentul poate fi accesat aici: COMUNICAT Hotarare Adunare Generala – TRIBUNALUL PRAHOVA

Judecătorii prahoveni ”solicită reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”.

De asemenea, protestul va înceta doar după retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu a magistraţilor.

Potrivit proiectului de ordonanță de guvern, pensia unui magistrat va fi acordată în funcție de salariul încasat în ultimii cinci ani de activitate dinaintea datei pensionării. De asemenea, nu va putea depăși 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionări.

În plus, magistrații se vor putea pensiona anticipat după 35 de ani de vechime. Dacă nu au vârsta 65 de ani, li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.