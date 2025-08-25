Incendiu de vegetație la Boldești-Scăeni

Un incendiu de vegetație a izbucnit în această după-amiază în Prahova, pe dealul dintre centrul civic al orașului Boldești-Scăeni și Casa Seciu. Potrivit primelor imagini, se degajă un fum gros.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova au confirmat incendiul. Potrivit acestora, suprafața afectată este de 6 hectare, în creștere.

„În prezent aceștia acționează cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Pompierii depun eforturi pentru localizarea incendiului. În prezent, suprafața afectată este de 6 hectare”, ne-au confirmat reprezentanții ISU Prahova.

Misiunea este dinamică. Revenim cu detalii.

