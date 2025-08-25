Sute de amenzi date de poliție bicicliștilor și pietonilor

Peste 300 de bicicliști și peste 200 de pietoni au fost sancționați de polițiștii rutieri pentru nerespectarea legislației în vigoare. Acțiunea s-a desfășurat în perioada 18-24 august 2025 și a avut ca scop reducerea riscului rutier prin activități cu caracter preventiv.

„Polițiștii prahoveni au acționat în perioada 18 – 24 august a.c., pentru combaterea abaterilor săvârșite de pietoni și bicicliști, în principalele zone identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere.

Reamintim că abaterile săvârșite de pietoni și abaterile săvârșite de bicicliști se regăsesc, în mod constant printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, atât la nivel județean, dar și la nivel național.

Eforturile polițiștilor sunt concentrate, în mod deosebit, pentru reducerea riscului rutier prin activități cu caracter preventiv, în scopul conștientizării de către participanții la trafic a riscurilor ce decurg din nerespectarea legislației.

Astfel, în perioada de referință, polițiștii prahoveni au desfășurat peste 50 de activități preventive, în principalele zone cu risc ridicat, unde au purtat discuții cu pietonii și bicicliștii pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație.

Tot în această perioadă, polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni bicicliștilor, pentru nerespectarea dispozițiilor legale incidente domeniului rutier și peste 200 de sancțiuni pietonilor.

Astfel de acțiuni vor continua în județul Prahova, fiind determinate în mod direct de obiectivul polițiștilor de reducere a numărului accidentelor rutiere grave și creșterea gradului de siguranță”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Polițiștii recomandă pietonilor:

să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător;

să respecte semnificația semafoarelor electrice și să se asigure temeinic înainte de a traversa;

să evite traversarea prin locuri nepermise sau alergarea pe trecerea pentru pietoni;

să nu folosească telefonul mobil sau căști audio atunci când se angajează în traversare;

să poarte haine deschise la culoare ori elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;

să circule numai pe trotuar, iar acolo unde acesta lipsește, pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de margine.

De asemenea, bicicliștilor li se recomandă: