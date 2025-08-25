- Publicitate -

Sute de amenzi date de poliție bicicliștilor și pietonilor

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Peste 300 de bicicliști și peste 200 de pietoni au fost sancționați de polițiștii rutieri pentru nerespectarea legislației în vigoare. Acțiunea s-a desfășurat în perioada 18-24 august 2025 și a avut ca scop reducerea riscului rutier prin activități cu caracter preventiv.

- Publicitate -

„Polițiștii prahoveni au acționat în perioada 18 – 24 august a.c., pentru combaterea abaterilor săvârșite de pietoni și bicicliști, în principalele zone identificate cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere.

Reamintim că abaterile săvârșite de pietoni și abaterile săvârșite de bicicliști se regăsesc, în mod constant printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, atât la nivel județean, dar și la nivel național.

Eforturile polițiștilor sunt concentrate, în mod deosebit, pentru reducerea riscului rutier prin activități cu caracter preventiv, în scopul conștientizării de către participanții la trafic a riscurilor ce decurg din nerespectarea legislației.

Eveniment

Tânăr mort după ce s-a electrocutat la pescuit, în Iordăcheanu

Un tânăr în vârstă de 31 de ani a murit ieri în Prahova, la Iordăcheanu, după ce s-a electrocutat în timp ce mergea la...
- Publicitate -

Astfel, în perioada de referință, polițiștii prahoveni au desfășurat peste 50 de activități preventive, în principalele zone cu risc ridicat, unde au purtat discuții cu pietonii și bicicliștii pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație.

Tot în această perioadă, polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni bicicliștilor, pentru nerespectarea dispozițiilor legale incidente domeniului rutier și peste 200 de sancțiuni pietonilor.

Astfel de acțiuni vor continua în județul Prahova, fiind determinate în mod direct de obiectivul polițiștilor de reducere a numărului accidentelor rutiere grave și creșterea gradului de siguranță”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

- Publicitate -

Polițiștii recomandă pietonilor:

  • să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător;
  • să respecte semnificația semafoarelor electrice și să se asigure temeinic înainte de a traversa;
  • să evite traversarea prin locuri nepermise sau alergarea pe trecerea pentru pietoni;
  • să nu folosească telefonul mobil sau căști audio atunci când se angajează în traversare;
  • să poarte haine deschise la culoare ori elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;
  • să circule numai pe trotuar, iar acolo unde acesta lipsește, pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de margine.

De asemenea, bicicliștilor li se recomandă:

  • să respecte regulile de circulație și să se deplaseze doar pe sectoarele de drum unde le este permis accesul;
  • să circule pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora, pe partea carosabilă, cât mai aproape de marginea din dreapta;
  • să se asigure corespunzător înainte de a schimba direcția de mers sau banda de circulație;
  • să nu circule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe;
  • să nu transporte alte persoane pe bicicletă, dacă aceasta nu este prevăzută din construcție cu loc suplimentar;
  • pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, să utilizeze sistemul de iluminare și elemente reflectorizante (vestă, benzi, accesorii montate pe bicicletă).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

SICAR, primul muzeu privat din Prahova

0
De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care...
Exclusiv

Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești și cum pot fi contactați

0
Munca de polițist nu este una ușoară, iar la...
Exclusiv

Nume noi la Republik Fest Ploiești 2025. Cine va concerta

0
Mult așteptatul festival de la Ploiești a intrat pe...
Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

1
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
- Publicitate -

Știri noi

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Administrație

Se clarifică modalitatea de debranșare de la sistemul termic din Ploiești

0
Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică un proiect...
Eveniment

Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

0
Un show aviatic de proporții va avea loc mâine...
Economic

BAT solicită recertificarea conform standardului internațional de administrare a apei AWS

0
Declarație publică părți interesate. BAT solicită recertificarea conform standardului internațional...
Eveniment

Trafic de coșmar pe DN1B, la Mizil

0
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

11
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

Ștefan Vlăsceanu -
Un show aviatic de proporții va avea loc mâine...

Trafic de coșmar pe DN1B, la Mizil

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...

Accident în Ploiești. Pieton lovit de tramvai

Ștefan Vlăsceanu -
Un pieton angajat în traversarea neregulamentară a străzii a...

Bătaie după o nuntă în Plopeni sat, la ciorba de potroace

Ștefan Vlăsceanu -
Polițiștii au fost solicitați să intervină pentru aplanarea unui...
- Publicitate -

Urmărire în Prahova. Șoferul a intrat cu mașina într-un stâlp

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 35 de ani este...

Tânăr mort după ce s-a electrocutat la pescuit, în Iordăcheanu

Ștefan Vlăsceanu -
Un tânăr în vârstă de 31 de ani a...

Un depozit de mase plastice a luat foc în Buftea

Ștefan Vlăsceanu -
Un puternic incendiu a izbucnit, luni dimineață, în apropierea...

Cum se depune online cererea pentru voucherele de energie

Ștefan Vlăsceanu -
Aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean