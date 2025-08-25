- Publicitate -

Percheziții la Agenția Chef de Ducă într-un dosar de înșelăciune

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Vineri 22 august 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au efectuat percheziții într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Potrivit surselor, perchezițiile au avut loc la puncte de lucru ale agenției de turism Chef de Ducă și la domiciliul administratorei, Doina Raboveanu.

Perchezițiile au avut loc la punctele de lucru ale unei agenții de turism din Constanța, precum și la domiciliul administratorei acesteia. Potrivit dosarului, administratora ar fi înșelat mai mulți clienți care au achiziționat pachete turistice, pe care agenția nu le-a onorat.

Mai mult decât atât, în anul 2023, femeia ar fi achiziționat, de la o agenție de turism din străinătate, pachete turistice pentru turiști români dar nu achitat niciodată aceste pachete turistice. Prejudiciul firmei de turism din străinătate se ridică la 215.000 de lei, iar prejudiciul turiștilor la 194.000.

Potrivit surselor apropiate anchetei, persoana în cauză este Doina Raboveanu, administratora Eddia Business Travel, care funcționa sub brandul Chef de Ducă la momentul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune.

Comunicatul IPJ Constanța

La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico  – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța,  au efectuat 3 percheziții într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Perchezițiile au avut loc în municipiul Constanța, la locuința unei femei, de 46 de ani, precum și la punctele de lucru ale unei societăți comerciale, în speță o agenție de turism.

Astfel, din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada 2023-2024, femeia în cauză, în calitate de administrator al societății respective, ar fi indus în eroare 22 de persoane care ar fi dorit să călătorească spre diferite destinații, prin aceea că nu ar fi achiziționat pachetele turistice și nu ar fi returnat sumele de bani către clienți.

Persoanele în cauză au fost prejudiciate cu aproximativ 194.000 de lei.

De asemenea, în urma probatoriului administrat în dosar a rezultat că, în anul 2023, prin intermediul societății administrate, femeia ar fi achiziționat, de la o agenție de turism din străinătate, pachete turistice pentru turiști români.

Ulterior, și-ar fi însușit sumele de bani achitate de turiști, pe care nu le-ar mai fi remis firmei din străinătate, aceasta fiind prejudiciată cu aproximativ 215.000 lei.

În urma efectuării perchezițiilor au fost găsite și ridicate bunuri cu valoare probatorie, 2 telefoane mobile și un laptop.

Cercetările în acest caz continuă, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Observatorul Prahovean a atras atenția încă de la finalul anului 2024 despre practicile Agenției Chef de Ducă:

