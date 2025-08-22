ISU a transmis vineri seară un mesaj Ro Alert de furtună în Ploiești și alte 32 de localități din Prahova. Avertizarea este valabilă între orele 19:50 și 21:00.
Sunt așteptate fenomene meteo extreme, precum vijelie puternică cu rafale de 70-80 km/h, descarcări electrice și averse care vor acumula 15-25l/mp.
”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotectie!” este mesajul transmis prin Ro Alert de cod portocaliu.
Localitățile vizate sunt: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Păulești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Tinosu, Sălciile, Gherghița, Vadu Săpat, Olari;