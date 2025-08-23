- Publicitate -

Timp de opt ani DNA Ploiești a funcționat doar cu doi procurori

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Direcția Națională Anticorupție a răspuns solicitării Observatorul Prahovean cu privire la motivele care au stat la baza reorganizării Structurii Teritoriale (S.T.) Ploiești.

Începând cu luna august 2025 S.T. DNA Ploiești a fost transformată în Biroul teritorial, care funcționează în cadrul ST Pitești.

„Serviciul teritorial Ploiești nu a fost desființat, ci a fost REORGANIZAT.

Serviciul a fost transformat în Biroul teritorial Ploiești din cadrul Serviciului teritorial Pitești, dar cu sediul în municipiul Ploiești, care se va ocupa de reprezentarea în fața instanțelor din județele Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Dosarele instituției care vizează județul Dâmbovița vor fi preluate de Serviciul teritorial Pitești, iar dosarele care vizează județele Prahova și Buzău vor fi preluate de D.N.A. – Structura Centrală (care de mai mulți ani preluase oricum mare parte din dosarele și activitatea Serviciului teritorial Ploiești).

De 7-8 ani activitatea Serviciului teritorial Ploiești era din ce în ce mai scăzută și din cauza faptului că au fost și sunt doar doi procurori dintr-o schemă de opt, serviciul neprezentând atractivitate pentru procurori.

Totodată, prin acest demers a fost întărit Serviciul teritorial Pitești, un serviciu performant, care va prelua investigațiile pentru județul Dâmbovița.

De altfel, răspunderea lipsei de rezultate revine managementului central, iar toate schimbările făcute la nivelul structurilor Bacău, Alba, Galați, Timișoara, Cluj, Constanța și mai nou Craiova, confirmă deciziile asumate ale conducerii Direcției Naționale Anticorupție”, au precizat reprezentanții DNA într-un răspuns pentru Observatorul Prahovean

