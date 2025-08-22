Un șofer în vârstă de 71 de ani a lovit un biciclist în Ploiești

Un tânăr în vârstă de 19 de ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești în urma unui accident rutier care a avut loc astăzi pe Șoseaua Nordului din Ploiești.

Potrivit Poliției, acesta se deplasa pe o bicicletă, iar la un moment dat a fost acroșat de o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 71 de ani.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate, șoferul purtând responsabilitatea producerii accidentului.

„În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au mai precizat polițiștii.