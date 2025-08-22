Paradă moto în Ploiești pentru Republik Fest. Restricții de trafic

Aproximativ 15 motocicliști vor însoți un camion în acest weekend pe străzile din Ploiești, pentru a promova Republik Fest, eveniment care va avea loc în perioada 5-7 septembrie în parcul Constantin Stere din Bucov.

În acest context, Comisia Municipală de Transport și Siguranță a Circulației a aprobat o serie de restricții de trafic pe străzile din municipiu.

„În vederea bunei derulări a ediției din acest an, în perioada 5 – 7 septembrie 2025, a evenimentului REPUBLIK FEST, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat următoarele măsuri:

deplasarea unui TIR (cap tractor și remorcă), însoțit de cca. 10 – 15 motociclete pe ruta: punct întâlnire Hipodrom – B-dul București – Gara de Sud – Str. Democrației – Str. Erou Călin Cătălin – Centru – B-dul Republicii, cu întoarcere în sensul giratoriu de la Carrefour, B-dul Republicii, B-dul Independenței, str. Bobâlna, Gara de Sud, B-dul București, Hipodrom, în zilele de SÂMBĂTĂ, 23 și 30 AUGUST 2025 , între orele 18:00 – 20:00;

, între orele 18:00 – 20:00; se va elibera parcarea pe strada Erou Călin Cătălin (tronsonul cuprins între B-dul Republicii și strada Emile Zola, zona esplanadei Palatului Culturii), în ziua de SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE 2025, în intervalul orar 06:00 – 17:00.

Această locație va fi punctul de întâlnire și de formare a coloanei constituite de cluburile de motocicliști din Ploiești și din alte orașe, plus membrii asociației Retro Mobil cu mașinile de colecție.