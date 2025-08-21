- Publicitate -

Penitenciarul Ploiești riscă să fie transformat în secție exterioară

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor trage un semnal de alarma cu privire la reorganizarea penitenciarelor din țară. De această măsură este vizat inclusiv penitenciarul Ploiești, care ar putea fi transformat în secție exterioară.

- Publicitate -

Din articol

Potrivit sindicaliștilor, penitenciarele Ploiești și Găești vor fi absorbite de penitenciarul Mărgineni.

Comunicatul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

ANP forțează reorganizarea sistemului penitenciar prin transformarea a șase penitenciare în secții exterioare, fără analize financiare și de impact reale.

Ședința din 20 august a început cu scandal, după ce sindicatele au aflat că ANP a trimis pe ascuns la Ministerul Justiției (MJ) un proiect de modificare a Statutului polițistului care lovește dreptul la chirie. FSANP avertizează că în loc de economii la buget, reorganizarea pregătită de ANP ar putea genera costuri suplimentare pe care instituția penitenciară nu le-a prevăzut.

Viața Prahovei

50 de elevi din Blejoi, în tabără gratuită la mare

Miercuri, 20 august, 50 de copii din Blejoi, care au obținut rezultate foarte bune la învățătură, au plecat în tabără la mare. Vacanța a fost...
- Publicitate -

Amputarea funcțiilor de conducere și adâncirea deficitului bugetar reprezintă un risc major al reorganizării „pe repede înainte”.

Ședință începută cu scandal

Ședința de reorganizare din 20 august 2025 a început la ora 11:00, dar după doar 15 minute sindicatele au părăsit sala. Motivul? ANP a trimis pe ascuns, direct la Ministerul Justiției (MJ), un proiect de modificare a Statutului polițistului de penitenciare care lovește în dreptul angajaților la chirie.

Documentul a fost deja postat pe site-ul MJ în transparență decizională, fără nicio consultare prealabilă cu organizațiile sindicale. Gestul a fost calificat drept un moment grav, care aruncă democrația românească înapoi în întunericul anilor de dinainte de 1989, când deciziile erau luate discreționar, peste capul celor vizați.

- Publicitate -

Ulterior, într-un final, ANP a solicitat sindicatelor să trimită „o formă dorită” pe care s-o analizeze. Sindicatele au înaintat condițiile din Statutul polițistului (MAI) ca etalon minim. Ședința a fost reluată la ora 15:00.

Șase penitenciare sacrificate

După reluarea discuțiilor la ora 15:00, ANP și-a prezentat planul: șase unități penitenciare vor fi transformate în secții exterioare pentru a masca deficitul de personal și dezechilibrele bugetare.

Pelendava scapă de comasare pe motiv de autorizații, iar Miercurea Ciuc rămâne independentă pe criteriul distanței.

Eveniment

Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din Urlați, acuzat că a dat aafră o blonavă care s-a prezentat la CPU, a fost...
- Publicitate -

În schimb, vor fi sacrificate: Brăila (la Galați), Satu Mare (la Baia Mare), Ploiești și Găești (la Mărgineni), Centrul de Detenție Craiova(la Craiova) și Spital Rahova(la Spital Jilava). Sindicatele se opun unei astfel de reorganizări.

Funcții de conducere amputate

Unitățile comasate vor păstra funcțiile de șef de secție și șef tură și unele structuri (e.g. monitorizarea video) dar condiționate de numărul deținuților și de complexitatea activităților.

În plus, n-am înțeles cum, unele funcții de șef tură vor fi fără indemnizație de conducere, ceea ce înseamnă o diminuare directă a drepturilor celor care vor rămâne să muncească în noile secții. ANP garantează că fiecare funcție „reorganizată” va fi discutată cu sindicatele.

- Publicitate -

Simulare imposibilă pentru ANP

FSANP a cerut ca ANP să facă o simulare pe o unitate comasată: de la activități cu deținuții, la comisii de individualizare și liberare, prezentări la instanțe, întâlniri cu judecătorul de supraveghere sau audiențele obligatorii cu deținuții.

Scopul era să se vadă dacă reorganizarea chiar aduce economii sau, dimpotrivă, produce costuri suplimentare. Răspunsul ANP a fost uluitor: instituția a rămas blocată, neștiind cum să facă o astfel de evaluare.

Cu alte cuvinte, reorganizarea se face după ureche, fără cifre și fără studii de impact. Vom insista ca ANP să facă o simulare realistă.Asta am cerut: Realism în luarea măsurilor!

- Publicitate -

Sindicatele resping reorganizarea

Organizațiile sindicale, inclusiv FSANP, au respins acest plan de reorganizare. Motivele sunt clare: nu există analize financiare, nu există optimizare reală a activităților și riscul este de adâncire a deficitului bugetar și financiar.

FSANP a anunțat reacție, urmând ca acțiunile să fie coordonate împreună cu celelalte organizații din sistem. Ne dorim ca reforma să vizeze digitalizarea, debirocratizarea și simplificarea activităților curente, nu barda în drepturi de personal și heirupisme anpiste în numele „sfântului deficit”.

Concluzia FSANP

ANP forțează o reorganizare improvizată, grăbită, fără simulări reale și fără respect față de polițiștii de penitenciare vizați.

- Publicitate -

Șase unități sunt sacrificate, funcțiile de conducere sunt amputate, iar angajații sunt lăsați fără drepturi câștigate cu greu din cauză că sistemul nu e în stare să sancționeze abuzurile.

În loc de economie, avem un potențial colaps și riscul de a băga sistemul penitenciar într-o criză și mai mare decât cea de azi.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

2
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

0
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...
Eveniment

Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

0
Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din...
Social

ANAF: Cum poți mânca și bea la restaurant fără să plătești

0
ANAF a lansat o campanie de informare publică privind...
Social

Primăria Blejoi primește cereri pentru vouchere de energie

0
Primăria Blejoi a publicat nformații importante pentru consumatorii vulnerabili...
Economic

Rompetrol Rafinare ia instalat un simulator pentru operatori

0
Rompetrol Rafinare a finalizat implementarea primei etape a unui...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

6
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

Luiza Toboc -
Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din...

Șofer agresiv pe DN1, reclamat la Poliție. Bărbatul era beat

Ștefan Vlăsceanu -
Un șofer în vârstă de 39 de ani s-a...

Ploieștean mort în Spania. Familia cere ajutor pentru repatriere

Luiza Toboc -
Un ploieștean stabilit de doi ani în Calatayud, oraș...

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc -
Al treilea weekend din august aduce în Ploiești, dar...
- Publicitate -

Copilă de 9 ani agresată sexual de un „bun samaritean” în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
O copilă de doar 9 ani a fost agresată...

Pensiile private vor fi plătite eșalonat, pe 8 ani

Marius Nica -
Guvernul a adoptat proiectul de lege privind plata pensiilor...

Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

Luiza Toboc -
Din nou inconștiență la volan, pe un drum din...

Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un fier în cap

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat din Gorgota, în vârstă de 45 de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean