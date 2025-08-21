Penitenciarul Ploiești riscă să fie transformat în secție exterioară

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor trage un semnal de alarma cu privire la reorganizarea penitenciarelor din țară. De această măsură este vizat inclusiv penitenciarul Ploiești, care ar putea fi transformat în secție exterioară.

- Publicitate -

Potrivit sindicaliștilor, penitenciarele Ploiești și Găești vor fi absorbite de penitenciarul Mărgineni.

Comunicatul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

ANP forțează reorganizarea sistemului penitenciar prin transformarea a șase penitenciare în secții exterioare, fără analize financiare și de impact reale.

Ședința din 20 august a început cu scandal, după ce sindicatele au aflat că ANP a trimis pe ascuns la Ministerul Justiției (MJ) un proiect de modificare a Statutului polițistului care lovește dreptul la chirie. FSANP avertizează că în loc de economii la buget, reorganizarea pregătită de ANP ar putea genera costuri suplimentare pe care instituția penitenciară nu le-a prevăzut.

Viața Prahovei 50 de elevi din Blejoi, în tabără gratuită la mare Miercuri, 20 august, 50 de copii din Blejoi, care au obținut rezultate foarte bune la învățătură, au plecat în tabără la mare. Vacanța a fost...

- Publicitate -

Amputarea funcțiilor de conducere și adâncirea deficitului bugetar reprezintă un risc major al reorganizării „pe repede înainte”.

Ședință începută cu scandal

Ședința de reorganizare din 20 august 2025 a început la ora 11:00, dar după doar 15 minute sindicatele au părăsit sala. Motivul? ANP a trimis pe ascuns, direct la Ministerul Justiției (MJ), un proiect de modificare a Statutului polițistului de penitenciare care lovește în dreptul angajaților la chirie.

Documentul a fost deja postat pe site-ul MJ în transparență decizională, fără nicio consultare prealabilă cu organizațiile sindicale. Gestul a fost calificat drept un moment grav, care aruncă democrația românească înapoi în întunericul anilor de dinainte de 1989, când deciziile erau luate discreționar, peste capul celor vizați.

- Publicitate -

Ulterior, într-un final, ANP a solicitat sindicatelor să trimită „o formă dorită” pe care s-o analizeze. Sindicatele au înaintat condițiile din Statutul polițistului (MAI) ca etalon minim. Ședința a fost reluată la ora 15:00.

Șase penitenciare sacrificate

După reluarea discuțiilor la ora 15:00, ANP și-a prezentat planul: șase unități penitenciare vor fi transformate în secții exterioare pentru a masca deficitul de personal și dezechilibrele bugetare.

Pelendava scapă de comasare pe motiv de autorizații, iar Miercurea Ciuc rămâne independentă pe criteriul distanței.

Eveniment Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din Urlați, acuzat că a dat aafră o blonavă care s-a prezentat la CPU, a fost...

- Publicitate -

În schimb, vor fi sacrificate: Brăila (la Galați), Satu Mare (la Baia Mare), Ploiești și Găești (la Mărgineni), Centrul de Detenție Craiova(la Craiova) și Spital Rahova(la Spital Jilava). Sindicatele se opun unei astfel de reorganizări.

Funcții de conducere amputate

Unitățile comasate vor păstra funcțiile de șef de secție și șef tură și unele structuri (e.g. monitorizarea video) dar condiționate de numărul deținuților și de complexitatea activităților.

În plus, n-am înțeles cum, unele funcții de șef tură vor fi fără indemnizație de conducere, ceea ce înseamnă o diminuare directă a drepturilor celor care vor rămâne să muncească în noile secții. ANP garantează că fiecare funcție „reorganizată” va fi discutată cu sindicatele.

- Publicitate -

Simulare imposibilă pentru ANP

FSANP a cerut ca ANP să facă o simulare pe o unitate comasată: de la activități cu deținuții, la comisii de individualizare și liberare, prezentări la instanțe, întâlniri cu judecătorul de supraveghere sau audiențele obligatorii cu deținuții.

Scopul era să se vadă dacă reorganizarea chiar aduce economii sau, dimpotrivă, produce costuri suplimentare. Răspunsul ANP a fost uluitor: instituția a rămas blocată, neștiind cum să facă o astfel de evaluare.

Cu alte cuvinte, reorganizarea se face după ureche, fără cifre și fără studii de impact. Vom insista ca ANP să facă o simulare realistă.Asta am cerut: Realism în luarea măsurilor!

- Publicitate -

Sindicatele resping reorganizarea

Organizațiile sindicale, inclusiv FSANP, au respins acest plan de reorganizare. Motivele sunt clare: nu există analize financiare, nu există optimizare reală a activităților și riscul este de adâncire a deficitului bugetar și financiar.

FSANP a anunțat reacție, urmând ca acțiunile să fie coordonate împreună cu celelalte organizații din sistem. Ne dorim ca reforma să vizeze digitalizarea, debirocratizarea și simplificarea activităților curente, nu barda în drepturi de personal și heirupisme anpiste în numele „sfântului deficit”.

Concluzia FSANP

ANP forțează o reorganizare improvizată, grăbită, fără simulări reale și fără respect față de polițiștii de penitenciare vizați.

- Publicitate -

Șase unități sunt sacrificate, funcțiile de conducere sunt amputate, iar angajații sunt lăsați fără drepturi câștigate cu greu din cauză că sistemul nu e în stare să sancționeze abuzurile.

În loc de economie, avem un potențial colaps și riscul de a băga sistemul penitenciar într-o criză și mai mare decât cea de azi.