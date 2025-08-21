Pensiile private vor fi plătite eșalonat, pe 8 ani

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind plata pensiilor private la care contribuie milioane de angajați români.
Potrivit documentului, beneficiarii vor putea retrage maxim 30% la pensionare, iar restul eșalonat pe o durată de 8 ani.
Față de proiectul inițial, suma a crescut de la 25% la 30%, iar perioada de plată eșalonată a scăzut de la 10 la 8 ani.
De această decizie vor fi afectați toți românii care contribuie la Pilonul II (obligatoriu, administrat privat) și Pilonul III (opțional, administrat privat).
Până acum, pensia privată se putea retrage integral, într-o singură tranșă.