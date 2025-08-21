Pensiile private vor fi plătite eșalonat, pe 8 ani

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind plata pensiilor private la care contribuie milioane de angajați români.

- Publicitate -

Potrivit documentului, beneficiarii vor putea retrage maxim 30% la pensionare, iar restul eșalonat pe o durată de 8 ani.

Față de proiectul inițial, suma a crescut de la 25% la 30%, iar perioada de plată eșalonată a scăzut de la 10 la 8 ani.

De această decizie vor fi afectați toți românii care contribuie la Pilonul II (obligatoriu, administrat privat) și Pilonul III (opțional, administrat privat).

Administrație Câini, terenuri de sport distruse și pescari la Parcul Vest Inaugurat în urmă cu nouă ani, Parcul Municipal Vest nu duce lipsă de probleme. Un cititor reclamă cum arată terenurile de tenis, dar și...

- Publicitate -

Până acum, pensia privată se putea retrage integral, într-o singură tranșă.