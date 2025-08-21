- Publicitate -
Copilă de 9 ani agresată sexual de un „bun samaritean” în Ploiești

O copilă de doar 9 ani a fost agresată sexual un bărbat care, inițial s-a oferit să o ajute după ce i se făcuse rău, în timp ce se afla cu bunica sa în zona Halelor Centrale din Ploiești.

Totul s-ar fi întâmplat pe 25 iulie, iar de atunci și până în prezent polițiștii au avut o muncă dificilă din cauza lipsei de informații, a martorilor și a probelor.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că pe 25 iulie, într-o zi de vineri, copila își însoțea bunica la Halele Centrale din Ploiești.

La un moment dat, fetiței s-ar fi făcut rău, iar bunica acesteia a acceptat să fie ajutată de un bărbat, trecut de 50 de ani, ca să o ducă acasă.

Numai că, în drumul din centrul Ploieștiului până la domiciliul femeii, bărbatul a început să o atingă pe cea mică în zonele intime, profitând de întreaga situație.

Printr-o amplă muncă operativă, coroborată cu mijloace specifice de cercetare, ieri, 20 august, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința suspectului, în Poienarii Burchii.

Comunicatul Poliției Prahova

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au reținut la data de 20 august a.c., un bărbat de 53 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală comisă asupra unui minor.

Polițiștii au fost sesizați la data de 25 iulie a.c., despre faptul că o minoră de 9 ani, ar fi fost victima unei infracțiuni de agresiune sexuală.

În fapt, în aceeași zi, în timp ce se afla împreună cu bunica sa în zona Halelor Centrale din municipiu, minora ar fi acuzat stări de rău.

Ulterior, acestea au fost abordate de un bărbat necunoscut, care și-a manifestat intenția de a le însoți până la domiciliu.

De asemenea, acesta ar fi profitat de imposibilitatea victimei de a se apăra, ori de a-și exprima voința și ar fi săvârșit anumite fapte de agresiune sexuală asupra minorei.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, sprijiniți de structuri specializate, au declanșat de îndată activități complexe de investigare și documentare a cazului.

În cadrul activităților desfășurate, bărbatul a fost identificat și condus la sediul unității de poliție, fiind reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța de judecată a admis propunerea organelor de urmărire penală și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova reafirmă angajamentul ferm al polițiștilor de a acționa cu promptitudine și profesionalism în toate cauzele care privesc protejarea minorilor și combaterea infracțiunilor cu caracter sexual.

Totodată, subliniem importanța sprijinirii victimelor și încurajarea semnalării de îndată a oricăror fapte de acest gen, pentru a facilita intervenția rapidă a organelor de ordine și siguranță publică.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

 

