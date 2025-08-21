Șofer agresiv pe DN1, reclamat la Poliție. Bărbatul era beat

Un șofer în vârstă de 39 de ani s-a ales cu dosar penal după ce ieri, pe DN1, a manifestat un comportament la adresa celorlalți participanți la trafic.

- Publicitate -

Acesta a fost reclamat polițiștilor, iar în scurt timp oamenii legii au reușit să-l tragă pe dreapta. Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că se afla sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 20 august, cu privire la faptul că un conducător auto care circulă pe DN1, manifestă un comportament agresiv în trafic.

La scurt timp, polițiștii au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 39 de ani și, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Eveniment Pensiile private vor fi plătite eșalonat, pe 8 ani Guvernul a adoptat proiectul de lege privind plata pensiilor private la care contribuie milioane de angajați români. Potrivit documentului, beneficiarii vor putea retrage maxim 30%...

- Publicitate -

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.