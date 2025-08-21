- Publicitate

Bărbat reținut după ce și-a lovit câinele cu un fier în cap

Un bărbat din Gorgota, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce și-a lovit câinele în cap cu o bară metalică

Din probatoriul administrat, a rezultat că la data de 8 august a.c., polițiștii specializați din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că persoana în cauză, deținător al unui exemplar canin, ar fi lovit animalul în zona capului, cu un obiect contondent.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au găsit exemplarul canin, care prezenta lovituri traumatice. Din verificările efectuate a rezultat faptul că acestea ar fi putut fi provocate prin lovirea animalului cu un obiect contondent.

Bărbatul în cauză a fost identificat, iar față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca la data de 21 august să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive.

Surse apropiate anchetei au precizat că bărbatul se afla sub influența alcoolului și voia să-și închidă câinele, un ciobănesc de Bucovina, într-un garaj. În momentul în care patrupedul a opus rezistență, bărbatul l-a lovit în zona capului cu o bară de fier.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea animalelor cu intenție.

