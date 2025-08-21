Trafic restricționat două zile pe o stradă din centrul Ploieștiului

Traficul rutier va fi restricționat timp de două zile pe o stradă din centrul Ploieștiului, pentru toaletarea unor copaci aflați în curtea bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena.

- Publicitate -

Astfel, în perioada 25-27 august, între orele 09.00 și 14.300, traficul rutier pe strada Tache Ionescu va fi restricționat pe sensul de mers de la sensul giratoriu către centru.

Pentru efectuarea lucrărilor în condiții de siguranță va fi mutată temporar și stația de autobuz din apropiere.

„Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena, din Ploiești, privind întreruperea circulației pe strada Tache Ionescu ( pe sensul de mers de la sensul giratoriu către centru) și mutarea temporară a stației de autobuz din zona aferentă Bisericii Sf Împărați Constantin și Elena, în perioada 25 – 27.08.2025, între orele 9:00 – 14.30, pentru realizarea unor lucrări complexe și de anvergură de tăiere și toaletare a unor copaci de mari dimensiuni, situați în curtea bisericii”, au transmis în această dimineață reprezentanții Primăriei Ploiești.

Administrație Câini, terenuri de sport distruse și pescari la Parcul Vest Inaugurat în urmă cu nouă ani, Parcul Municipal Vest nu duce lipsă de probleme. Un cititor reclamă cum arată terenurile de tenis, dar și...