Firmă din Băicoi, închisă din cauza poluării. Ce reclamau localnicii

O firmă din Băicoi a fost închisă de autorități din cauza mirosului pestilențial care i-a disperat pe locuitorii din zonă. Anunțul a fost făcut astăzi de prefectul județului, Daniel Nicodim (PNL).

- Publicitate -

În primă fază, firma Kofert Organic SRL, care activează în domeniul tratării și eliminării deșeurilor, a fost sancționată de Garda de Mediu Prahova cu 100.000 de lei.

În urma unui control generat de numeroasele sesizări ale locuitorilor din zonă (cartierele Schela și Tufeni), s-au constatat depășiri ale poluanților amoniac și hidrogen sulfurat. În plus, comisarii au observat că erau depozitate mai multe deșeuri decât capacitatea autorizată de agenția de mediu.

Astăzi, prefectul de Prahova a anunțat că Garda de Mediu a decis suspendarea Autorizației de Mediu a societății pe o durată de maxim 6 luni. În acest timp, operatorului îi este interzisă desfășurarea activității.

Exclusiv Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a derulat două programe de achiziție de microbuze electrice prin fonduri europene. În total, au fost...

- Publicitate -

”Din păcate, nici amenda consistentă și nici recomandările legale nu au avut efectul așteptat. Ca urmare a nerespectării condițiilor impuse în Autorizația de Mediu, A.N.M.A.P. – D.J.M. Prahova a emis o notificare prealabilă suspendării autorizației de mediu, cu obligativitatea conformării până la data de 28 iulie 2025. Nici după controlul colegilor mei din data de 30 iulie 2025, operatorul nu a realizat, în totalitate, măsurile impuse” a transmis prefectul Nicodim.

Acesta a atras atenția că dacă firma respectivă își va continua activitatea în perioada în care i se interzice acest lucru i se va anula autorizația de mediu.