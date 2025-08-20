Mărturia șoferului de TIR în fața căruia doi tineri s-au aruncat pe A1

Apar noi detalii detalii în cazul tragicului accident produs ieri pe A1 București-Pitești, care conturează ipoteza unei sinucideri. Cele două victime au fost identificate.

- Publicitate -

Potrivit stirileprotv.ro, este vorba de un băiat în vârstă de 18 ani și o minoră în vârstă de 14 ani.

Cei doi ar fi decis să își pună capăt zilelor pentru că părinții nu ar fi fost de acord cu relația dintre ei.

S-au dus marți pe marginea autostrăzii București-Pitești, la kilometrul 41, ar fi așteptat să ajungă un TIR, iar în momentul în care au văzut că vehiculul de mare tonaj se apropie, au sărit de pe banda de urgență direct în fața TIR-ului.

Eveniment Scandal într-un parc din Ploiești din cauza unui șofer cu tupeu Tupeul unor șoferi nu cunoaște limite. Mai mulți ploieșteni care se aflau seara trecută în parcul OZN din zona de nord a orașului au...

- Publicitate -

Șoferul spune că cei doi s-au aruncat în mod intenționat în fața camionului. Bărbatul le-a spus polițiștilor că cele două victime mergeau pe jos pe banda de urgență, pe sensul spre Pitești, însă au ajuns în fața TIR-ului care se apropia cu viteză.

„Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut… Părea că se țineau în brațe” a declarat șoferul în vârstă de 40 de ani, care este din județul Prahova, pentru stirileprotv.ro.

Șoferul a mai precizat că înainte să comită acest gest, tânărul s-ar fi uitat direct în ochii săi. Mărturia este susținută de doi martori oculari. Unul dintre ei este șoferul unei mașini care circula în spatele TIR-ului.

- Publicitate -

Acesta le-a spus polițiștilor că a observat atât tinerii de pe banda de urgență, cât și gestul șoferului de autocamion, care a făcut o manevră de evitare a impactului.

Polițiștii au deschis un dosar penal după moartea celor doi tineri. De asemenea, vor expertiza camionul pentru a fi siguri că nu a fost vorba de vreo problemă tehnică.