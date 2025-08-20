Scandal într-un parc din Ploiești din cauza unui șofer cu tupeu

Tupeul unor șoferi nu cunoaște limite. Mai mulți ploieșteni care se aflau seara trecută în parcul OZN din zona de nord a orașului au fost martorii unei scene care i-a revoltat.

Pe aleea Crizantemelor, una dintre căile de acces către parc, și-a făcut apariția la un moment un Volkswagen Polo, la volanul căruia se afla un bărbat.

Inițial, părinții care se aflau cu copiii în parc au crezut că șoferul a ajuns din greșeală în zona pietonală, însă nu a fost așa, bărbatul continuându-și deplasarea.

Conștient de pericolul iminent, una tânăr care se afla pe alee a hotărât să se pună în fața mașinii și să-l forțeze pe șofer să intre pe spațiul verde.

Cum la întregul moment au fost martore mai multe persoane, o femeie l-a apostrofat pe șofer, însă, în replică, acesta a început să o injure. Un apel la 112 a fost efectuat, iar un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului.

Potrivit reprezentanților Poliției Prahova, bărbatul a fost condus la secția de poliție unde a fost amendat, conform prevederilor legii 61/1991, pentru de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

UPDATE: La data de 19 august a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre un conflict între două persoane.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, pe Aleea Crizantemelor, unde, din verificări, au constatat faptul că o femeie de 48 de ani ar fi avut un conflict verbal spontan cu un bărbat de 58 de ani, în urma căruia i-au fost adresate injurii și expresii jignitoare.

Cele două persoane au fost conduse la sediul poliției. Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, însă pe baza răspunsurilor oferite de către aceasta, nu au fost întrunite condițiile legale pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu conform Legii nr.26/2024, fiindu-i înmânată o cerere pentru instanță.

În conformitate cu prevederile Legii 61/1991 Rep., polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională bărbatului în cuantum de 200 de lei.

Pentru prevenirea unor asemenea situații, Poliția recomandă tuturor cetățenilor să manifeste calm și respect în interacțiunile zilnice, să evite folosirea limbajului injurios și a comportamentului agresiv și să nu răspundă la provocări cu aceeași atitudine. În cazul în care sunt victime sau martori ai unor fapte de acest fel, este important să solicite sprijinul forțelor de ordine prin apel la 112.