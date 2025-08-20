Motivul pentru care DNA Ploiești a fost desființată

Șeful DNA, Marius Voineag, susține că Serviciul Teritorial DNA Ploiești nu a fost desființat, ci reorganizat, potrivit presshub.ro.

Vă reamintim că serviciul teritorial Pitești al DNA va prelua dosarele de competența Direcției săvârșite în județul Dâmbovița, iar DNA central va prelua dosarele anticorupție din județele Buzău și Prahova.

„Acolo, de ani de zile, nu funcționau lucrurile. Procurorul pe care l-am trimis s-a pensionat imediat când a văzut ce e acolo. Oamenii nu vor să meargă la Ploiești.

A fost reorganizare, cum a fost și la Târgu Mureș. Acolo unde s-au făcut reorganizări, lucrurile au funcționat. Cum a fost la Constanța, de exemplu”, a declarat Voineag pentru Presshub.

La DNA Ploiești au fost instrumentate numeroase dosare de corupție în perioada 2013-2019, unele dintre fiind intens mediatizate.

Asupra procurorilor care au condus DNA Ploiești în acea perioadă, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au planat mai mult acuzații, aceștia fiind schimbați din funcție odată cu plecarea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, în 2019.