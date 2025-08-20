- Publicitate -

Motivul pentru care DNA Ploiești a fost desființată

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Șeful DNA, Marius Voineag, susține că Serviciul Teritorial DNA Ploiești nu a fost desființat, ci reorganizat, potrivit presshub.ro.

Vă reamintim că serviciul teritorial Pitești al DNA va prelua dosarele de competența Direcției săvârșite în județul Dâmbovița, iar DNA central va prelua dosarele anticorupție din județele Buzău și Prahova.

„Acolo, de ani de zile, nu funcționau lucrurile. Procurorul pe care l-am trimis s-a pensionat imediat când a văzut ce e acolo. Oamenii nu vor să meargă la Ploiești.

A fost reorganizare, cum a fost și la Târgu Mureș. Acolo unde s-au făcut reorganizări, lucrurile au funcționat. Cum a fost la Constanța, de exemplu”, a declarat Voineag pentru Presshub.

La DNA Ploiești au fost instrumentate numeroase dosare de corupție în perioada 2013-2019, unele dintre fiind intens mediatizate.

Asupra procurorilor care au condus DNA Ploiești în acea perioadă, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au planat mai mult acuzații, aceștia fiind schimbați din funcție odată cu plecarea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, în 2019.

  1. Onea și Portocală au fost exonerați de orice acuzații, RO va plăti bani grei salarii din urmă și penalizări. Să-i aducă înapoi, vor reporni anchetarea Lukoil care era pe bune și a dat rezultate (miraculos după sechestru Lukoil a început să aibă profit cum n-a avut niciodată aproape 30 de ani. Și poate și altele, că sunt destule în patria hoților.

