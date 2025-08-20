Bărbat oprit la accidentul de pe A3 lovit de o ambulanță

Un bărbat care a oprit pe A3, la scurt timp după producerea accidentului în urma căruia șapte persoane au fost rănite, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovit de o ambulanță.

- Publicitate -

Potrivit martorilor la eveniment, bărbatul s-a dat jos dintr-o mașină și se deplasa spre locul accidentului pe banda de urgență, moment în care a fost acroșat de o ambulanță a unui serviciu medical privat.

Aceeași martori au mai precizat că șoferul ambulanței a oprit în mod voluntar la accident, pentru a-i sprijini pe salvatorii prahoveni, ținând cont de numărul mare de victime înregistrat și starea acestora.

Curiosul nu a fost rănit grav însă a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, potrivit centrului Info Trafic al IGPR. O parte din vina evenimentului o poartă și șoferul ambulanței private care s-ar fi deplasat pe banda de urgență fără semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Viața Prahovei Când poate să-ți intre administratorul de bloc în apartament Viața la bloc vine la pachet cu o serie de obligații. În anumite situații speciale, proprietarii de apartamente sunt obligați prin lege să permită...

- Publicitate -

În cazul evenimentelor rutiere, atât polițiștii cât și personalul medical se confruntă cu un adevărat fenomen generat de șoferii care încetinesc în mod nejustificat sau care opresc marginea drumului pentru a asista la întreaga intervenție.

Din cauza acestui comportament, în anumite cazuri, traficul se blochează fără un motiv real, iar salvarea victimelor și cercetarea la fața locului se prelungește.

Vă reamintim că ieri după amiază șapte persoane au ajuns la spital, după ce unui autoturism care se deplasa pe A3, spre Ploiești, i-a explodat anvelopa.

- Publicitate -

Citește mai multe detalii aici: Explozia unei anvelope, cauza accidentului de pe A3