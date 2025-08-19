- Publicitate -

DNA Ploiești a fost desființată

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Marius Voineag, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a desființat Serviciul Teritorial DNA Ploiești prin semnarea unui ordin, în data de 12 august. Informația a fost publicată în premieră de presshub.ro.

Serviciul teritorial Pitești al DNA va prelua dosarele de competența Direcției săvârșite în județul Dâmbovița, iar DNA central va prelua dosarele anticorupție din județele Buzău și Prahova, potrivit presshub.ro.

Vă reamintim că la DNA Ploiești au fost instrumentate numeroase dosare de corupție în perioada 2012-2019, unele dintre ele celebre în întreaga țara.

Asupra procurorilor care au condus DNA Ploiești în acea perioadă, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au planat mai mult acuzații, aceștia fiind schimbați din funcție odată cu plecarea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European, în 2019.

