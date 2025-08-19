- Publicitate -

Un bărbat a dispărut din Mizil. L-ați văzut?

Corina Matei
Corina Matei

Data:

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost dat dispărut din Mizil de către fratele său. Potrivit acestuia, Bercea Nicolae-Cristian a plecat în mod voluntar de la domiciliu, în data de 16 august 2025, și nu a mai revenit nici până în prezent.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au fost sesizați la data de 19 august a.c., de către un bărbat, despre faptul fratele acestuia, BERCEA NICOLAE-CRISTIAN în vârstă de 45 de ani, a plecat în mod voluntar din orașul Mizil și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 172 cm înălțime, aproximativ 65 de kilograme, ochi albaștri, păr scurt, șaten și nu poartă barbă.

Nu se cunosc articolele vestimentare pe care acesta le purta la momentul plecării.

A murit Constantin Goran, fost campion la motocros

Federația Română de Motociclism a anunțat decesul prahoveanului Constantin Goran, fost campion la motocros și cetățean de onoare al comunei Poiana Câmpina. Înmormântarea va avea...
Persoanele care pot oferi informații cu privire la bărbatul  în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții IPJ Prahova.

Național

- Publicitate -

