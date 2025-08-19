Cabana Babele, scoasă la vânzare. Prețul cerut de proprietar

Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Prețul solicitat de proprietar este de 1,6 milioane de euro, potrivit imobiliare.ro. Aceasta se află în apropierea monumentelor naturale Babele și Sfinxul, care atrag anual numeroși turiști.

- Publicitate -

Situată pe platoul Munților Bucegi, la o altitudine de 2206 metri, sub Vârful Babele, Cabana Babele reprezintă baza turistică centrală a munților Bucegi, aici încrucișându-se principalele drumuri montane.

A fost construită în 1937 de către societatea turistică Asociația Drumeților din Munții Înalți ai României (A.D.M.I.R.) după proiectul arhitectului Octav Doicescu.

În anii comunismului aspectul cabanei a fost ușor modificat. Însă după 1989 cabana a devenit practic de nerecunoscut din cauza mutilării totale a volumetriei și aspectului inițial.

Național Proiect: Salarii mai mici cu 30% la ASF, ANRE și ANCOM Guvernul Bolojan a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede, printre altele, reducerea salariilor cu 30% și concedieri de personal în...

- Publicitate -

Construcția are o capacitate de 108 locuri în camere de la 2 la 12 paturi. Cabana a mai fost scoasă la vânzare și spre finele anului 2022. Atunci, prețul solicitat era de 1,15 milioane de euro.