Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din țară, inclusiv din Prahova, vor fi preluate de lanțul românesc Anabella.

Acest lucru este posibil pe odată cu preluarea de către Mega Image a magazinelor Profi. Una dintre condițiile impuse de Consiliul Concurenței este cedarea a 87 de magazine din întreaga țara.

Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul Concurenței și-a exprimat acordul de principiu ca retailerul Annabella SRL să cumpere cele 87 magazine pe care Mega Image s-a angajat să le cesioneze pentru a putea finaliza preluarea Profi Rom Food S.R.L.

Reamintim că autoritatea de concurență a autorizat tranzacția prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) a preluat Profi Rom Food S.R.L. cu condiții referitoare atât la relația cu furnizorii, cât și la funcționarea pieței locale a comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin magazine.

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

A fost protest spontan al angajaților de la Uzina Mecanică Plopeni în această dimineață. Muncitorii au întrerupt lucrul, cerând conducerii plata sporurilor și condiții...
Astfel, Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile celor două companii se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor.

În acest context, Mega Image a prezentat  autorității de concurență propunerea ca Annabella SRL să cumpere cele 87 de magazine, incluzând toate activele și personalul care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea și competitivitatea respectivelor magazine, în special: spațiul comercial, echipamentele, personalul, stocul, clientela și vadul comercial.

Prin această achiziție, Annabella va intra pe piețe unde nu a fost prezentă până acum, precum Cluj, Bihor, Timiș, Bacău, Vrancea sau Constanța, devenind un nou concurent pe piața de retail.

Ca urmare, noi ne-am dat acordul de principiu, urmând ca aprobarea finală să se facă prin autorizarea tranzacției„, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Annabella S.R.L. este un comerciant cu capital românesc, care operează 118 magazine în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt și Vâlcea.

Prin această preluare, Annabella va depăși pragul de 200 de magazine la nivel național și își va extinde amprenta teritorială. Principalele localități în care retailerul vâlcean își face intrarea sunt Timișoara, Oradea, București, Cluj-Napoca, Adjud, Constanța și Ploiești, potrivit profit.ro.

Acțiune a polițiștilor în desfășurare în Ploiești și Prahova

O amplă acțiune a polițiștilor este în desfășurare în această dimineață, atât la nivelul orașului Ploiești cât și la nivelul județului Prahova. Potrivit IPJ Prahova,...
Principalele localități în care o parte din magazine ar fi cesionate sunt: Timișoara, Oradea, București, Azuga, Breaza, Predeal, Bușteni, Popești Leordeni, Bragadiru, Fundeni, Pantelimon, Târgu Ocna, Năvodari, Florești, Cluj-Napoca, Adjud, Balotești, Domnești, Chiajna, Constanța și Ploiești.

