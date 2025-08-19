Doi avocați din Baroul Prahova trimiși în judecată

Doi avocați din Baroul Prahova au fost trimiși în judecată de Curtea de Apel Ploiești pentru fals sub semnătură privată în formă continuată și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, cu consecințe deosebit de grave.

Unul dintre cei doi este cercetat pentru fraude imobiliare și în dosarul White Tower.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

Prin rechizitoriul nr. 221/282/P/2023/d2 din data de 14.08.2025 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților N.V. și B.A., cel dintâi implicat în fraude imobiliare cunoscute în mass-media ca afacerile White Tower, City Gate și Mărășești, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;

abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, cu consecințe deosebit de grave (6 persoane vătămate.

În fapt s-a reținut că, în perioada 02.02.2025 – 05.02.2025, cu intenție directă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul N.V., avocat în cadrul Baroului Prahova, (trimis în judecată în dosarul penal nr. 221/282/P/2023, având ca obiect săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă), cu complicitatea inculpatei B.A. (la rândul ei avocat stagiar, la cabinetul celui dintâi), prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, a înstrăinat în mod fictiv din patrimoniul cabinetului de avocatură al cărui titular este 3 autoturisme de lux, pentru evitarea aplicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor respective, în scopul fraudării creditorilor.

Unul dintre „cumpărătorii” a două dintre autoturismele de lux ale inculpatului N.V. este o femeie în vârstă de 79 de ani, fără permis de conducere, din județul Constanța (soacra inculpatei B.A.)

Prejudiciul total creat persoanelor vătămate în prezenta cauză este de aproximativ 442.000 euro.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale.

Trimiterea rechizitoriului la instanța de judecată nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.