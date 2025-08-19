Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești – LIVE

- Publicitate -

Doi avocați din Baroul Prahova trimiși în judecată

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Doi avocați din Baroul Prahova au fost trimiși în judecată de Curtea de Apel Ploiești pentru fals sub semnătură privată în formă continuată și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, cu consecințe deosebit de grave.

- Publicitate -

Unul dintre cei doi este cercetat pentru fraude imobiliare și în dosarul White Tower.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

Prin rechizitoriul nr. 221/282/P/2023/d2 din data de 14.08.2025 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților N.V. și B.A., cel dintâi implicat în fraude imobiliare cunoscute în mass-media ca afacerile White Tower, City Gate și Mărășești, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
  • abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, cu consecințe deosebit de grave (6 persoane vătămate.

În fapt s-a reținut că, în perioada 02.02.2025 – 05.02.2025, cu intenție directă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul N.V., avocat în cadrul Baroului Prahova, (trimis în judecată în dosarul penal nr. 221/282/P/2023, având ca obiect săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii – înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și bancrută frauduloasă), cu complicitatea inculpatei B.A. (la rândul ei avocat stagiar, la cabinetul celui dintâi), prin atestarea unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, a înstrăinat în mod fictiv din patrimoniul cabinetului de avocatură al cărui titular este 3 autoturisme de lux, pentru evitarea aplicării măsurilor asiguratorii asupra bunurilor respective, în scopul fraudării creditorilor.

Administrație

Cum e Ploieștiul pentru cei cu dizabilități locomotorii

Persoanele cu dizabilități locomotorii întâmpină dificultăți în mai multe zone din Ploiești, din cauza lipsei unor adaptări corespunzătoare. Obstacolele apar, atât pe străzi și...
- Publicitate -

Unul dintre „cumpărătorii” a două dintre autoturismele de lux ale inculpatului N.V. este o femeie în vârstă de 79 de ani, fără permis de conducere, din județul Constanța (soacra inculpatei B.A.)

Prejudiciul total creat persoanelor vătămate în prezenta cauză este de aproximativ 442.000 euro.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale.

- Publicitate -

Trimiterea rechizitoriului la instanța de judecată nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

trimitere in judecata avocati baroul prahova

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

0
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
- Publicitate -

Știri noi

Sănătate

Medicii imagiști de al SJU Ploiești, exod către clinici private

0
Medicii radiologi au devenit un lux la Spitalul Județean...
Sport

Cu cine va juca Petrolul în Cupa României

0
Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României Betano...
Național

Sindicaliștii CFR Călători anunță proteste patru săptămâni

0
Marți, 19 august 2025, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor...
Eveniment

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

0
Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

4
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

Ștefan Vlăsceanu -
Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din...

Acțiune a polițiștilor în desfășurare în Ploiești și Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
O amplă acțiune a polițiștilor este în desfășurare în...

A murit Constantin Goran, fost campion la motocros

Ștefan Vlăsceanu -
Federația Română de Motociclism a anunțat decesul prahoveanului Constantin...

A7 Ploiești-Buzău: Când va fi deschis lotul ajuns la 99%

Ștefan Vlăsceanu -
Lotul 2 Mizil - Pietroasele/Spătaru al A7 Ploiești-Buzău ar...
- Publicitate -

Mama gemenilor din Ploiești, care au căzut de la etajul 10, eliberată

Luiza Toboc -
Andreea Vizu, mama gemenilor din Ploiești, care au murit...

Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...

Vânt puternic în nouă localități din Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Nouă localități din Prahova sunt sub o atenționare nowcasting...

Accident la Chițorani provocat de un șofer în vârstă de 84 de ani

Ștefan Vlăsceanu -
Un șofer în vârstă de 84 de ani a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean