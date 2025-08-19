A murit Constantin Goran, fost campion la motocros

Federația Română de Motociclism a anunțat decesul prahoveanului Constantin Goran, fost campion la motocros și cetățean de onoare al comunei Poiana Câmpina.

Înmormântarea va avea loc astăzi, 19 august, la ora 11.00, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Poiana Câmpina.

„Federația Română de Motociclism își exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a lui Constantin Goran, fost mare campion la motocros, Maestru al Sportului și Cetățean de Onoare al comunei Poiana Câmpina.

Multiplu campion național și balcanic, a rămas toată viața aproape de sportul care l-a definit”, au transmis reprezentanții Federației Române de Motociclism.

