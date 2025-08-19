A7 Ploiești-Buzău: Când va fi deschis lotul ajuns la 99%

Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru al A7 Ploiești-Buzău ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, potrivit celui mai nou termen anunțat joi de un oficial de la Transporturi.

Acest lot este realizat în proporție de 99%, dar deschiderea circulației este amânată din cauza problemelor de la un pod.

Când ar urma să fie deschis

„Au fost mai multe întâlniri tehnice în această perioadă cu privire la problemele care împiedică darea în trafic a lotului 2 din A7 Ploiești – Buzău. Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot”, a transmis joi secretarul de stat în Transporturi Irinel Scrioșteanu, potrivit economica.net.

Pe acest lot lucrările au intrat în execuție în august 2022. Aici sunt gata inclusiv spațiile de servicii.

Lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km) al A7 Ploiești – Buzău urma să fie dat în trafic anul trecut, însă inaugurarea a fost amânată inițial pentru primăvara acestui an. Ulterior, toate termenele anunțate până astăzi au fost ratate unul după altul.

Autostrada A7 Ploiești – Buzău, Lotul 2 Mizil – Pietroasele Antreprenor: