Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești – LIVE

- Publicitate -
sursa foto: captură Youtube/RaducuPdrum

A7 Ploiești-Buzău: Când va fi deschis lotul ajuns la 99%

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru al A7 Ploiești-Buzău ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, potrivit celui mai nou termen anunțat joi de un oficial de la Transporturi.

- Publicitate -

Din articol

Acest lot este realizat în proporție de 99%, dar deschiderea circulației este amânată din cauza problemelor de la un pod.

Când ar urma să fie deschis

„Au fost mai multe întâlniri tehnice în această perioadă cu privire la problemele care împiedică darea în trafic a lotului 2 din A7 Ploiești – Buzău. Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot”, a transmis joi secretarul de stat în Transporturi Irinel Scrioșteanu, potrivit economica.net.

Pe acest lot lucrările au intrat în execuție în august 2022. Aici sunt gata inclusiv spațiile de servicii.

Social

Zeci de mii de lei pentru Zilele comunei Ciorani. Oamenii sunt revoltați

Pe fondul tăierilor de cheltuieli bugetare anunțate de Guvernul Bolojan, primarul din Ciorani, Marin Voicu (PSD), sărbătorește austeritatea cu ceea ce el numește un...
- Publicitate -

Lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km) al A7 Ploiești – Buzău urma să fie dat în trafic anul trecut, însă inaugurarea a fost amânată inițial pentru primăvara acestui an. Ulterior, toate termenele anunțate până astăzi au fost ratate unul după altul.

Autostrada A7 Ploiești – Buzău, Lotul 2 Mizil – Pietroasele Antreprenor:

  • Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC;
  • Durată contract: 20 de luni (execuție);
  • Valoare contract: 1.249.992.665 de lei, fără TVA;
  • Sursă de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
  • Ordin de începere: 12.08.2022;
  • Stadiu actual: 99%;
  • Lungime: 28,35 km

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

0
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
- Publicitate -

Știri noi

Sănătate

Medicii imagiști de al SJU Ploiești, exod către clinici private

0
Medicii radiologi au devenit un lux la Spitalul Județean...
Sport

Cu cine va juca Petrolul în Cupa României

0
Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României Betano...
Național

Sindicaliștii CFR Călători anunță proteste patru săptămâni

0
Marți, 19 august 2025, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor...
Eveniment

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

0
Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

4
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

Ștefan Vlăsceanu -
Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din...

Acțiune a polițiștilor în desfășurare în Ploiești și Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
O amplă acțiune a polițiștilor este în desfășurare în...

Doi avocați din Baroul Prahova trimiși în judecată

Ștefan Vlăsceanu -
Doi avocați din Baroul Prahova au fost trimiși în...

A murit Constantin Goran, fost campion la motocros

Ștefan Vlăsceanu -
Federația Română de Motociclism a anunțat decesul prahoveanului Constantin...
- Publicitate -

Mama gemenilor din Ploiești, care au căzut de la etajul 10, eliberată

Luiza Toboc -
Andreea Vizu, mama gemenilor din Ploiești, care au murit...

Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...

Vânt puternic în nouă localități din Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Nouă localități din Prahova sunt sub o atenționare nowcasting...

Accident la Chițorani provocat de un șofer în vârstă de 84 de ani

Ștefan Vlăsceanu -
Un șofer în vârstă de 84 de ani a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean