Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după amiază pe DN1, la Predeal, din cauza unui accident rutier.

Potrivit autorităților, în coliziune au fost implicate trei mașini. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav.

Circulația se desfășoară alternativ, pe celălalt sens, estimându-se reluarea în condiții normale după ora 15.30.

Polițiștii Serviciului Rutier ai IPJ Brașov sunt prezenți la fața locului și dirijează traficul.

O ancheta va stabili toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.