Vânt puternic în nouă localități din Prahova

Nouă localități din Prahova sunt sub o atenționare nowcasting de vânt puternic luni, în intervalul 12.45-19.00.
Acestea sunt: Mizil, Ciorani, Colceag, Drăgănești, Baba Ana, Fulga, Gura Vadului, Sălciile, Boldești-Gradiștea.
Potrivit ANM, în intervalul menționat se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…60 km/h.
Vă reamintim că astăzi, în întreg județul Prahova sunt așteptate ploi torențiale și intensificări ale vântului. Citește mai multe detalii aici: Ploi și vijelii astăzi în tot județul Prahova