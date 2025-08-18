Accident la Chițorani provocat de un șofer în vârstă de 84 de ani

Un șofer în vârstă de 84 de ani a fost implicat în această după amiază într-un accident rutier pe DN1B, la Chițorani.

Potrivit autorităților, evenimentul s-a produs pe sensul de mers către Ploiești, în zona km 16.

Bărbatul în vârstă de 84 de ani, aflat la volanul unui Peugeot, nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc și a fost lovit în plin de o un autoturism condus de o femeie, care circula regulamentar.

În urma accidentului, șoferul în vârstă de 84 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Traficul rutier este dirijat de către polițiști. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE: Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 18 august a.c., cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN1B, pe raza localității Bucov.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat că un bărbat, în vârstă de 84 de ani, ar fi condus un autoturism în localitatea Bucov și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie de 37 de ani.

În urma accidentului rutier, bărbatul de 84 de ani a suferit vătămări corporale.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.